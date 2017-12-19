Выставка новогодних композиций открылась в Белгороде

Уже в течение 19 лет перед новогодними праздниками в этом центре открывается выставка-конкурс. В этом году на ней представлены более 500 работ новогодней и рождественской тематики, выполненных обучающимися и педагогами образовательных организаций области.
Новогодние букеты, ёлочные украшения из природных материалов, разнообразные по техники исполнения, творческому решению подарят посетителям новогоднее настроение, приблизят тепло и свет грядущего Нового года и Рождества Христова.
В рамках выставки пройдёт конкурс по номинациям: «Символ года», «Новогодняя фантазия», «Рождественское чудо», «Новогодняя красавица», «Зимняя сказка» и многим другим.
Перед открытием посетители и сотрудники детского центра торжественно поздравили ученицу 11 класса Бессоновской средней общеобразовательной школы Наталью Лихацкую, которая стала победителем Всероссийской акции « Сделаем вместе!» в рамках федерального проекта «Экология России» в номинации «Эколидер».
От координационного совета всероссийской акции Наталья награждена памятным ценным подарком, который вручила ей координатор федерального проекта «Экология России» в Белгородской области Тамара Цапкова.
Фото Валерия Морева