Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Выставка новогодних композиций открылась в Белгороде

19 декабря 2017, 18:33
Областная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» открылась в Белгородском областном детском эколого-биологическом центре 19 декабря.

Уже в течение 19 лет перед новогодними праздниками в этом центре открывается выставка-конкурс. В этом году на ней представлены более 500 работ новогодней и рождественской тематики, выполненных обучающимися и педагогами образовательных организаций области.

Новогодние букеты, ёлочные украшения из природных материалов, разнообразные по техники исполнения, творческому решению подарят посетителям новогоднее настроение, приблизят тепло и свет грядущего Нового года и Рождества Христова.

В рамках выставки пройдёт конкурс по номинациям: «Символ года», «Новогодняя фантазия», «Рождественское чудо», «Новогодняя красавица», «Зимняя сказка» и многим другим.

Перед открытием посетители и сотрудники детского центра торжественно поздравили ученицу 11 класса Бессоновской средней общеобразовательной школы Наталью Лихацкую, которая стала победителем Всероссийской акции « Сделаем вместе!» в рамках федерального проекта «Экология России» в номинации «Эколидер».

От координационного совета всероссийской акции Наталья награждена памятным ценным подарком, который вручила ей координатор федерального проекта «Экология России» в Белгородской области Тамара Цапкова.

Фото Валерия Морева

Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в БелгородеВыставка новогодних композиций открылась в Белгороде
Выставка новогодних композиций открылась в Белгороде

#Новости#Новый год#Зимняя фантазия#Выставка#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18