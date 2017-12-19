Цены на питьевую воду в Белгороде с 1 июля 2018 года поднимутся на 80 копеек

С 1 июля 2018 года цена за кубометр питьевой воды в Белгороде и Белгородском районе без НДС составит 14,66 рублей, с НДС – 17,30 рублей. Для бюджетных организаций тариф без НДС – 31,50, с НДС – 37,17.