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Цены на питьевую воду в Белгороде с 1 июля 2018 года поднимутся на 80 копеек

19 декабря 2017, 17:29
Соответствующий приказ опубликовала комиссия по госрегулированию цен и тарифов Белгородской области.

С 1 июля 2018 года цена за кубометр питьевой воды в Белгороде и Белгородском районе без НДС составит 14,66 рублей, с НДС – 17,30 рублей. Для бюджетных организаций тариф без НДС – 31,50, с НДС – 37,17.

Тарифы на водоотведение для жителей Белгорода и Белгородского района, а также бюджетных организаций: без НДС – 15,93 руб/м3, с НДС – 18,80 руб/м3.

В Старооскольском горокругецена за кубометр тоже повысится. Без НДС тариф на питьевую воду составит 16,74 руб/м3, с НДС – 19,75 руб/м3. За водоотведение без НДС придётся заплатить 15,59 рублей за кубометр, с НДС – 18,40 рублей.

#Новости#Повышение тарифов#Старый Оскол#Вода#Цена#Голосование по Конституции#Общество
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