Цены на питьевую воду в Белгороде с 1 июля 2018 года поднимутся на 80 копеек

С 1 июля 2018 года цена за кубометр питьевой воды в Белгороде и Белгородском районе без НДС составит 14,66 рублей, с НДС – 17,30 рублей. Для бюджетных организаций тариф без НДС – 31,50, с НДС – 37,17.
Тарифы на водоотведение для жителей Белгорода и Белгородского района, а также бюджетных организаций: без НДС – 15,93 руб/м3, с НДС – 18,80 руб/м3.
В Старооскольском горокругецена за кубометр тоже повысится. Без НДС тариф на питьевую воду составит 16,74 руб/м3, с НДС – 19,75 руб/м3. За водоотведение без НДС придётся заплатить 15,59 рублей за кубометр, с НДС – 18,40 рублей.