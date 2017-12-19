Профсоюз «Правда» презентовал фотовыставку сотрудникам Управления Росгвардии по Белгородской области

Я благодарен начальнику управления Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии России по Белгородской области Дмитрию Александровичу Мещерину за поддержку патриотического фотопроекта, за предоставленную возможность познакомить сотрудников ведомства с историями героев фотовыставки. Участники проекта защищали интересы нашей страны, спасали жизни, выполняя воинский долг, и добились невероятных успехов в мирное время. Мы должны знать и говорить о подвигах наших героев, ценить их и стараться быть похожими на них. Сергей Фуглаев