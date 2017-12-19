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Профсоюз «Правда» презентовал фотовыставку сотрудникам Управления Росгвардии по Белгородской области

19 декабря 2017, 10:54
В пятницу 15 декабря по приглашению руководства Управления Росгвардии по Белгородской области профсоюз "Правда" презентовал личному составу Управления новую экспозицию фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто», созданную фондом "Память поколений".

Примечательно, что героями фотовыставки стали двое сотрудников ведомства: ветераны боевых действий, участники контртеррористических операций на Северном Кавказе подполковник полиции Вадим Серых и подполковник полиции в запасе Игорь Брудков. Герои награждены орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другими наградами, которыми они по праву гордятся.

Второй раз в нашем Управлении открывается фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Эти фотоработы — уникальный проект. Здесь мы можем увидеть настоящих героев, сильных личностей. Хочу от нашего коллектива поблагодарить профсоюз «Правда» за возможность посмотреть на героев в необычном ракурсе. Сергей Старосельцев

временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления Росгвардии по Белгородской области, подполковник полиции

Для сотрудников Росгвардии слово "подвиг" не абстракция; каждый день они совершают свои героические поступки на благо жителей Белгородчины.

Я благодарен начальнику управления Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии России по Белгородской области Дмитрию Александровичу Мещерину за поддержку патриотического фотопроекта, за предоставленную возможность познакомить сотрудников ведомства с историями героев фотовыставки. Участники проекта защищали интересы нашей страны, спасали жизни, выполняя воинский долг, и добились невероятных успехов в мирное время. Мы должны знать и говорить о подвигах наших героев, ценить их и стараться быть похожими на них. Сергей Фуглаев

председатель профсоюза «Правда»

Профсоюз «Правда» продолжит знакомить белгородцев с героями фотовыставки в рамках проекта «Правда Патриот» до конца января 2018 года.

#Новости#Росгвардия#Профсоюз Правда#Фотовыставка#Город
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