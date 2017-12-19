Профсоюз «Правда» презентовал фотовыставку сотрудникам Управления Росгвардии по Белгородской области

Примечательно, что героями фотовыставки стали двое сотрудников ведомства: ветераны боевых действий, участники контртеррористических операций на Северном Кавказе подполковник полиции Вадим Серых и подполковник полиции в запасе Игорь Брудков. Герои награждены орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другими наградами, которыми они по праву гордятся.
Второй раз в нашем Управлении открывается фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Эти фотоработы — уникальный проект. Здесь мы можем увидеть настоящих героев, сильных личностей. Хочу от нашего коллектива поблагодарить профсоюз «Правда» за возможность посмотреть на героев в необычном ракурсе. Сергей Старосельцев
временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления Росгвардии по Белгородской области, подполковник полиции
Для сотрудников Росгвардии слово "подвиг" не абстракция; каждый день они совершают свои героические поступки на благо жителей Белгородчины.
Я благодарен начальнику управления Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии России по Белгородской области Дмитрию Александровичу Мещерину за поддержку патриотического фотопроекта, за предоставленную возможность познакомить сотрудников ведомства с историями героев фотовыставки. Участники проекта защищали интересы нашей страны, спасали жизни, выполняя воинский долг, и добились невероятных успехов в мирное время. Мы должны знать и говорить о подвигах наших героев, ценить их и стараться быть похожими на них. Сергей Фуглаев
председатель профсоюза «Правда»
Профсоюз «Правда» продолжит знакомить белгородцев с героями фотовыставки в рамках проекта «Правда Патриот» до конца января 2018 года.