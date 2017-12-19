Ольга Васильева против прикладного бакалавриата и за базовые кафедры

Всего в стране 1200 базовых кафедр, из них только в НИУ «БелГУ» – более 40 базовых кафедр, включая клинические. У Белгородского госуниверситета заключены соглашения более чем с 900 предприятиями региона и России, также студенты получают практические навыки на 45 малых инновационных предприятиях вуза. У БГТУ им. В.Г. Шухова свыше 100 МИПов.

