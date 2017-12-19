Ольга Васильева против прикладного бакалавриата и за базовые кафедры

19 декабря в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве проходит Форум действий Общероссийского народного фронта (ОНФ). В числе делегатов от Белгородской области – депутат ГД Валерий Скруг, сопредседатели Белгородского штаба ОНФ Владимир Родионов, Александр Ахтырский, Константин Хлебников, координаторы проектов ОНФ в Белгородской области Вероника Смирнова, Вячеслав Саламасов, Константин Лахнов и Лилия Каширина.
Активисты Белгородской области приняли участие в работе тематических площадок, на которых рассматривались актуальные вопросы образования, здравоохранения, развития территории, экономики. Форум проходит под девизом «Россия, устремлённая в будущее».
В поведении итогов принимали участие представители федеральных органов власти, которые выслушивали и принимали к сведению для дальнейшей работы предложения Народного фронта. Практически на всех площадках неоднократно приводилась в пример Белгородская область. На итоговом заседании на тему «Образование будущего» предложения выслушала министр образования Ольга Васильева.
Ольга Юрьевна в своих комментариях отметила важность создания в регионах образовательных кластеров, инжиниринговых центров, баз практик для студентов, в том числе базовых малых инновационных предприятий, приведя в пример вузы Белгородской области. Вероника Смирнова
Всего в стране 1200 базовых кафедр, из них только в НИУ «БелГУ» – более 40 базовых кафедр, включая клинические. У Белгородского госуниверситета заключены соглашения более чем с 900 предприятиями региона и России, также студенты получают практические навыки на 45 малых инновационных предприятиях вуза. У БГТУ им. В.Г. Шухова свыше 100 МИПов.