«Металлоинвест» приобрёл новую партию техники повышенной производительности для Лебединского ГОКа

БелАЗы–75309 – это самосвалы, без преувеличения, нового поколения. Совместными со специалистами УРО усилиями новые машины собрали быстро и технично, как конструктор, всего за 10 суток. Они превосходны по своим ходовым качествам, неприхотливы в ремонте, и в кабине водители себя ощущают, как за штурвалом самолета, настолько всё здесь эргономично и «умно». За этими машинами будущее, а мы уже сегодня с их помощью выполняем свои производственные задачи. Алексей Пашков начальник участка цеха технологических машин АТУ Лебединского ГОКа