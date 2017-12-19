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«Металлоинвест» приобрёл новую партию техники повышенной производительности для Лебединского ГОКа

19 декабря 2017, 17:30
Парк карьерной техники Лебединского ГОКа в Белгородской области пополнили три новых БелАЗа повышенной грузоподъёмности – 220 тонн.

Современная высокопроизводительная техника поступила на комбинат в рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест» по развитию горно-транспортного комплекса Лебединского и Михайловского ГОКов. Всего в 2017 году «Металлоинвест» приобрёл для Лебединского ГОКа шесть самосвалов данной модификации.

Как сообщает пресс-служба комбината, новые карьерные автосамосвалы повышенной грузоподъёмности позволяют перевозить большие объёмы рудной массы, что снижает удельные расходы и нагрузку на окружающую среду. До начала реализации инвестпрограммы максимальная грузоподъёмность используемых самосвалов составляла 136 тонн, объём ковша экскаваторов составлял 10–12 кубических метров.

Новая техника даёт нам уникальные преимущества в решении производственных задач и обеспечивает достойные условия труда лебединских горняков. Автомобиль повышенной грузоподъёмности в паре с 23-х или 18-кубовым экскаватором образуют высокопроизводительный комплекс, позволяющий существенно повышать эффективность горных работ. На внедрение таких комплексов нацелена программа развития ГТК, в рамках которой запланировано приобретение нескольких экскаваторов с объёмом ковша 18 кубических метров. Олег Михайлов управляющий директор Лебединского ГОКа

Новые БелАЗы снабжены усовершенствованными двигателями, которые обеспечивают более высокую удельную мощность и скорость самосвалов на подъёме. Машины отличаются высоким качеством узлов и механизмов, обеспечивающих стабильную работу и безопасность движения автотранспорта, в том числе в условиях непогоды.

Рабочее место водителя – кабина повышенной комфортности – оборудована в соответствии с требованиями по снижению уровня шума и вибрации. Комфортные условия труда обеспечивает современная система климат-контроля. Электронная панель приборов позволяет в оптимальном режиме следить за состоянием и работой систем автомобиля, обеспечивать безопасность процесса движения.

БелАЗы–75309 – это самосвалы, без преувеличения, нового поколения. Совместными со специалистами УРО усилиями новые машины собрали быстро и технично, как конструктор, всего за 10 суток. Они превосходны по своим ходовым качествам, неприхотливы в ремонте, и в кабине водители себя ощущают, как за штурвалом самолета, настолько всё здесь эргономично и «умно». За этими машинами будущее, а мы уже сегодня с их помощью выполняем свои производственные задачи. Алексей Пашков начальник участка цеха технологических машин АТУ Лебединского ГОКа

В ходе реализации инвестиционной программы по обновлению оборудования горнотранспортного комплекса для Лебединского и Михайловского ГОКов в 2014-2016 годах «Металлоинвестом» приобретено почти 300 единиц основной техники: 15 тяговых агрегатов и 232 думпкара, 11 большегрузных автосамосвалов, 11 экскаваторов, 5 буровых станков. Ещё два экскаватора и большегрузный автомобиль поступили на предприятия в рамках договоров аренды.

В текущем году ГТКгорно-обогатительных предприятий «Металлоинвеста» пополнили 11 большегрузныхмашин, два экскаватора, два буровых станка, 66 думпкаров и два тяговыхагрегата, а также другая, менее крупная техника.

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