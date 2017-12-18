НИУ «БелГУ» – МЕДИАактивный вуз России

Спикеры конференции – директор департамента информационной политики министерства образования и науки РФ Андрей Емельянов, руководитель исследовательской группы «Интерфакс «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин, директор издательства «Аккредитация в образовании» Екатерина Шигапова, креативный копирайтер компании Great Agency Артём Кудрявцев и другие дали рекомендации информационным службам вузов и привели примеры результативной информационной политики. Один из выводов экспертов – надо разрабатывать свою индивидуальную стратегию, включая принципиально новые передающие устройства и каналы информации для взаимосвязи с целевой аудиторией.