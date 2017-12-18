НИУ «БелГУ» – МЕДИАактивный вуз России

В Москве в рамках V национальной выставки-форума «Вузпромэкспо-2017» состоялась I Всероссийская конференция для сотрудников информационных служб вузов России «Парадоксы информационной открытости». Таким образом организатор конференции – издательство «Аккредитация в образовании» подвело итоги пятилетнего проведения конкурса «Пресс-служба вуза». На площадке форума, который объединил руководителей и сотрудников пресс-служб вузов страны, обсуждались плюсы и минусы информационной открытости.
Спикеры конференции – директор департамента информационной политики министерства образования и науки РФ Андрей Емельянов, руководитель исследовательской группы «Интерфакс «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин, директор издательства «Аккредитация в образовании» Екатерина Шигапова, креативный копирайтер компании Great Agency Артём Кудрявцев и другие дали рекомендации информационным службам вузов и привели примеры результативной информационной политики. Один из выводов экспертов – надо разрабатывать свою индивидуальную стратегию, включая принципиально новые передающие устройства и каналы информации для взаимосвязи с целевой аудиторией.
В завершение конференции состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурсного проекта «МЕДИАактивность вузов России» и конкурса «Пресс-служба вуза». Эксперты изучили медиаактивность вузов в соцсетях, личную медиаактивность ректоров и публикационную активность в СМИ.
По итогам проекта НИУ «БелГУ» получил одну из самых высоких оценок экспертной комиссии – PR-фактор 8, улучшив результат прошлого года и войдя в число тридцати вузов с высоким PR-фактором.
Ректор университета, профессор Олег Полухин вошёл в ТОП-50 медиаактивных ректоров РФ, сообщает пресс-служба вуза.
В этом году НИУ «БелГУ» вновь стал победителем Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза». Начальнику управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ» Веронике Смирновой вручён диплом четырёхкратного лауреата Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза».