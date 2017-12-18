Митрополит Иоанн ответит на вопросы всех желающих в прямом эфире

Задать интересующий вопрос можно на официальном сайте Белгородской митрополии, в группе в соцсетиВКонтакте, по электронной почте [email protected], в Instagram или Twitter с хештегом #ВопросМитрополиту, а также в письменном виде в храмах Белгородской и Старооскольской епархии. Тематика вопросов не ограничена.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн ответит на вопросы в формате пресс-конференции 5 января в 15:00. Прямую трансляцию проведут на официальном канале епархии на YouTube. Позже пользователям будет доступна видеоверсия пресс-конференции, сообщает Белгородская и Старооскольская епархия.