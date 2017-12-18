Белгородские студентки стали победительницами конкурса ОНФ «Образ будущего страны»

В конкурсе, организованном «Молодёжкой ОНФ», приняли участие более 10 тыс. человек из всех регионов страны. В число победителей всероссийского конкурса вошли две жительницы Белгородской области.
В номинации «Эссе» победительницей стала студентка второго курса Белгородского государственного университета (НИУ «БелГУ») Дарья Головина, представившая эссе на тему «Популяризация студенческой науки в современной России». В номинации «Креатив» в числе победителей была названа студентка Ракитянского агротехнологического техникума Нина Быдю. Она написала стихи о будущем России. Обе победительницы приглашены в Москву для участия в «Форуме Действий» ОНФ «Россия, устремлённая в будущее», который пройдёт 18 и 19 декабря.
Дарья Головина отметила, что идея написания работы возникла не случайно. По её мнению, именно наука является двигателем прогресса во всех сферах жизнедеятельности. «Перед активом Научного клуба БелГУ, где я занимаюсь, стоит задача активизировать студентов, побудить их к научной деятельности. Этому и посвящена моя работа. Уверена, что на «Форуме Действий» ОНФ будут представители сферы образования и науки, которые смогут поделиться своими мыслями по проблемам, механизмам разрешения вопросов, а также секретами успеха», – сказала она.
«Поездка на «Форум Действий» даст возможность познакомиться с новыми интересными людьми, пообщаться, перенять опыт других победителей и поделиться своим опытом. Также я надеюсь, что смогу найти решение для волнующей меня и многих людей проблемы подмены настоящих жизненных ценностей у молодёжи мнимыми. Ведь на данный момент большинство молодых людей хотят быть красивыми и привлекательными, нежели счастливыми. А я считаю, для нас счастье заключается в том, чтобы мы нашли себя в обществе и реализовали. Поэтому на форуме надеюсь найти новые способы и методы активизации молодёжи», – поделилась своими ожиданиями Нина Быдю.
Важность предстоящего участия белгородских студенток в «Форуме Действий» ОНФ подчеркнула координатор «Молодёжки ОНФ» в Белгородской области Людмила Столярова. «Я очень рада, что жюри отметило работы сразу двух участниц из Белгородской области. На форуме девушки узнают массу нового, познакомятся с людьми, которые многого добились в жизни и которые готовы поделиться своим опытом. Порой одно выступление или высказанное мнение способно перевернуть с ног на голову понимание того или иного явления, процесса. А девушки своими работами доказали свою устремлённость в будущее», – сказала Столярова.
Напомним, конкурс ОНФ «Образ будущего страны» проводился в течение трёх месяцев в двух номинациях. В номинации «Эссе» авторам предлагалось в письменной форме представить свое видение общественных и государственных институтов через 15-20 лет, рассказать о новых моделях в экономике и социальной сфере, которые смогут стать определяющими в ближайшем будущем. В номинации «Креатив» участники присылали стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи, в которых описывали, как в будущем могут выглядеть разные общественные явления и окружающий нас мир в целом.