Белгородские студентки стали победительницами конкурса ОНФ «Образ будущего страны»

«Поездка на «Форум Действий» даст возможность познакомиться с новыми интересными людьми, пообщаться, перенять опыт других победителей и поделиться своим опытом. Также я надеюсь, что смогу найти решение для волнующей меня и многих людей проблемы подмены настоящих жизненных ценностей у молодёжи мнимыми. Ведь на данный момент большинство молодых людей хотят быть красивыми и привлекательными, нежели счастливыми. А я считаю, для нас счастье заключается в том, чтобы мы нашли себя в обществе и реализовали. Поэтому на форуме надеюсь найти новые способы и методы активизации молодёжи», – поделилась своими ожиданиями Нина Быдю.