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Белгородская область вошла в десятку лучших регионов по благоустройству городской среды

18 декабря 2017, 17:02
Регион занял шестое место в рейтинге Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Сюжет
ОНФ

В Москве проходит «Форум Действий» ОНФ «Россия, устремлённая в будущее». В мероприятии принимают участие активисты и эксперты ОНФ, представители органов власти, журналисты – всего более 4 тыс. человек.

Дискуссии проходят на 6 тематических площадках. На одной из них – «Территории будущего: новые пространства» – работает сопредседатель регионального штаба Александр Ахтырский. Он сообщил, что Белгородская область вошла в десятку лучших регионов в рейтинге «Центра мониторинга благоустройства городской среды» ОНФ. Регион занял шестое место по стране.

Всего за год в России благоустроено более 19 тыс. дворов. 2,5 тыс. из них – под кураторством ОНФ. Из 2,5 тыс. общественных территорий «фронтовых» – 434, сообщает пресс-служба ОНФ.

Фото пресс-службы ОНФ

#Новости#Белгородская область#Общероссийский народный фронт#Благоустройство двора#ОНФ#Общество
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