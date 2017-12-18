Белгородская область вошла в десятку лучших регионов по благоустройству городской среды

В Москве проходит «Форум Действий» ОНФ «Россия, устремлённая в будущее». В мероприятии принимают участие активисты и эксперты ОНФ, представители органов власти, журналисты – всего более 4 тыс. человек.
Дискуссии проходят на 6 тематических площадках. На одной из них – «Территории будущего: новые пространства» – работает сопредседатель регионального штаба Александр Ахтырский. Он сообщил, что Белгородская область вошла в десятку лучших регионов в рейтинге «Центра мониторинга благоустройства городской среды» ОНФ. Регион занял шестое место по стране.
Всего за год в России благоустроено более 19 тыс. дворов. 2,5 тыс. из них – под кураторством ОНФ. Из 2,5 тыс. общественных территорий «фронтовых» – 434, сообщает пресс-служба ОНФ.
Фото пресс-службы ОНФ