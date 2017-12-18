Белгородская область вошла в десятку лучших регионов по благоустройству городской среды

Дискуссии проходят на 6 тематических площадках. На одной из них – «Территории будущего: новые пространства» – работает сопредседатель регионального штаба Александр Ахтырский. Он сообщил, что Белгородская область вошла в десятку лучших регионов в рейтинге «Центра мониторинга благоустройства городской среды» ОНФ. Регион занял шестое место по стране.