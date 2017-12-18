30 тонн поддельного алкоголя изъяли силовики в Белгородской области

Здесь же нашли 11 ёмкостей со спиртосодержащей жидкостью общим объёмом около 30 тонн, а также более 2000 бутылок фальсификата общей стоимостью около 2 млн рублей.
Изготовлением «палёного» алкоголя занимались граждане одной из стран ближнего зарубежья. Обнаружить их цех удалось в рамках операции «Алкоголь» в 2016 году.
Двум организаторам подпольного производства Валуйский районный суд назначил 2,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. Ещё два подсудимых получили по два года колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.