19 и 20 декабря на нескольких улицах Белгорода временно отключат электроэнергию

19 декабря с 9:00 до 16:00 электричества не будет на улице Шишкина (дома 1–17, 2-10) и на Волчанской (182–280, 260А (СТО «Тропинка»), 266А (кафе), 141А (автомойка)).
До 17:00 — на 2-й Советской, 141, в доме 4 в Советском переулке, в 1-м Магистральном (1–39, 2–36), во 2-м Магистральном (1–35, 2–34) и на Магистральной улице (5, 12, 1–53).
20 декабря с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат в Живописном переулке (дома 3–7), на улицах Анощенко (52–91), Весенней (18–48) и на Овражной, 80, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.