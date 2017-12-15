Региональные и муниципальные власти перераспределили полномочия в сфере градостроения

Региональные власти также будут принимать решения о развитии застроенных территорий и комплексном развитии территорий поселений и горокругов по инициативе местных властей. Департамент будет решать, выдавать ли разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капстроительства поселений и горокругов. Также в его компетенции теперь принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капстроительства в поселениях и горокругах или об отказе в них.