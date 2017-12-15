Региональные и муниципальные власти перераспределили полномочия в сфере градостроения

С 1 января 2018 года департамент строительства и транспорта Белгородской области будет утверждать документы территориального планирования поселений, муниципальных районов и городских округов, правила землепользования и застройки поселений и горокругов, документацию по планировке территории поселений, муниципальных районов, горокругов в случаях, описанных в ч. 4, 4.1, 5, 5.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ.
Региональные власти также будут принимать решения о развитии застроенных территорий и комплексном развитии территорий поселений и горокругов по инициативе местных властей. Департамент будет решать, выдавать ли разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капстроительства поселений и горокругов. Также в его компетенции теперь принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капстроительства в поселениях и горокругах или об отказе в них.
Благодаря изменениям усилится контроль за разработкой документов территориального планирования и градостроительного зонирования городов и районов области, сообщает пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области.