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Региональные и муниципальные власти перераспределили полномочия в сфере градостроения

15 декабря 2017, 21:53
Соответствующий закон приняли в Белгородской областной Думе.

С 1 января 2018 года департамент строительства и транспорта Белгородской области будет утверждать документы территориального планирования поселений, муниципальных районов и городских округов, правила землепользования и застройки поселений и горокругов, документацию по планировке территории поселений, муниципальных районов, горокругов в случаях, описанных в ч. 4, 4.1, 5, 5.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ.

Региональные власти также будут принимать решения о развитии застроенных территорий и комплексном развитии территорий поселений и горокругов по инициативе местных властей. Департамент будет решать, выдавать ли разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капстроительства поселений и горокругов. Также в его компетенции теперь принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капстроительства в поселениях и горокругах или об отказе в них.

Благодаря изменениям усилится контроль за разработкой документов территориального планирования и градостроительного зонирования городов и районов области, сообщает пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области.

#Новости#Строительство#Голосование по Конституции#Общество
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