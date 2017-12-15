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«Мираторг» в этом году увеличил размер инвестиций в экологическую безопасность на 22,2%

15 декабря 2017, 17:25
Крупнейший вертикально-интегрированный холдинг по производству мяса свинины и говядины в России инвестировал в деятельность по поддержанию экологической безопасности на предприятиях в Белгородской и Курской области более 61,6 млн рублей.

Агрохолдинг «Мираторг» является социально ответственной компанией, придерживающейся принципов бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде. Компания не только ведёт бизнес в соответствии с природоохранным законодательством, но и активно внедряет на своих предприятиях новейшие технологии, позволяющие минимизировать антропогенное воздействие на экологию. Забота об окружающей среде неразрывно связана со стратегической политикой компании в сфере производства: обеспечить выполнение высоких требований потребителей к качеству и безопасности продукции можно только в условиях экологически благополучного окружения.

Особое внимание на перерабатывающих и комбикормовых заводах, а также зерносушильных комплексах «Мираторга» уделяется аспирационным системам и очистным сооружениям сточных вод. На обеспечение их эффективной работы в 2017 году ушла львиная доля инвестиций – более 37,5 млн рублей. Именно они помогают очистить воздух и производственные сточные воды от опасных и вредных веществ, вырабатываемых в процессе производства продукции. Остальные вложения – а это порядка 24,1 млн рублей, – идут на разработку и согласование проектной и разрешительной документации в условиях непрерывного ужесточения природоохранного законодательства РФ, проведение лабораторных исследований для контроля качества атмосферного воздуха и водных ресурсов, обеспечение требований в области обращения с отходами производства.

На предприятиях холдинга большое внимание также уделяется отходам, которые можно использовать в качестве вторичного сырья для производства товаров: остатки использованной пленки, пластика, макулатуры и прочих материалов не захораниваются на полигонах коммунальных отходов, а передаются специализированным организациям для последующей переработки.

Мы чётко понимаем, что вырастить экологически чистые растения для производства комбикормов и последующего откорма здоровых животных можно только в условиях экологически благополучных регионов. Поэтому рассматриваем текущие затраты на выполнение природоохранных мероприятий, как прямые инвестиции в качество нашей продукции.

#Новости#Экологическая безопасность#Апх мираторг#Экономика
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