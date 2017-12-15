«Мираторг» в этом году увеличил размер инвестиций в экологическую безопасность на 22,2%

Особое внимание на перерабатывающих и комбикормовых заводах, а также зерносушильных комплексах «Мираторга» уделяется аспирационным системам и очистным сооружениям сточных вод. На обеспечение их эффективной работы в 2017 году ушла львиная доля инвестиций – более 37,5 млн рублей. Именно они помогают очистить воздух и производственные сточные воды от опасных и вредных веществ, вырабатываемых в процессе производства продукции. Остальные вложения – а это порядка 24,1 млн рублей, – идут на разработку и согласование проектной и разрешительной документации в условиях непрерывного ужесточения природоохранного законодательства РФ, проведение лабораторных исследований для контроля качества атмосферного воздуха и водных ресурсов, обеспечение требований в области обращения с отходами производства.