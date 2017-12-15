Лучшие малые предприятия выбрали в Белгороде

Лучшим малым предприятием в сфере услуг стало дело предпринимателя Александра Резанова, в производстве — «Компания Смайл», в строительстве — фирма «Вега», в сфере частного дошкольного образования — детский сад ИП Алексея Белузина.
Лучшим малым инновационным предприятием в сфере стройматериалов назвали «ГеоСтрой Мониторинг» Евгения Воробьёва. На втором месте оказался «Композит» Александра Бабаевского, на третьем — «Инновационные технологии и оборудование машиностроения» Евгения Жукова.
В сфере энергосберегающих технологий победителем признали инновационное предприятие «Матрица» Михаила Королёва. Второе место занял «Центр энергосберегающих технологий и комплексов» Марины Романович, третье — «РуссИнтелл» Геннадия Костыгина, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.