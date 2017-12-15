Дожди, туман и шквалистый ветер идут на Белгородскую область

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 16 декабря, на территории области установится облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Утром и днём – небольшие, местами умеренные дожди. Туман.