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Дожди, туман и шквалистый ветер идут на Белгородскую область

15 декабря 2017, 16:46
ГУ МЧС предупреждает об ухудшении погоды в регионе.
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Погода

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 16 декабря, на территории области установится облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Утром и днём – небольшие, местами умеренные дожди. Туман.

Ветер южный, ночью 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днём – 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днём 4-9° тепла.

ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно сообщить о ней по телефону «112». Единый телефон доверия областного управления МЧС – 8 (4722) 39-99-99.

#Новости#Белгородская область#Туман#Погода#Порывистый ветер#Дожди#Голосование по Конституции#Общество
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