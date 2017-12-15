Дожди, туман и шквалистый ветер идут на Белгородскую область

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 16 декабря, на территории области установится облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Утром и днём – небольшие, местами умеренные дожди. Туман.
Ветер южный, ночью 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днём – 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днём 4-9° тепла.
ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно сообщить о ней по телефону «112». Единый телефон доверия областного управления МЧС – 8 (4722) 39-99-99.