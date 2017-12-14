В Белгородской области сбили двух девочек-подростков

В 07:30 в Белгородском районе 52-летний водитель Nissan Tiida наехал на 14-летнюю девочку на автодороге «Южный подход к Белгороду». В 08:30 в Старом Осколе 27-летняя женщина за рулём ВАЗ-21102 сбила 13-летнюю девочку. Обеих пострадавших с травмами госпитализировали.
Днём в Старооскольском горокруге, на 21-м км трассы «Магистраль 1:1», 22-летний водитель на LADA Granta не выдержал дистанцию между автомобилями. Его машина столкнулась с двигавшейся впереди LADA Granta, которой управлял 32-летний мужчина. Обоих водителей доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.