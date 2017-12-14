В Белгородской области сбили двух девочек-подростков

В 07:30 в Белгородском районе 52-летний водитель Nissan Tiida наехал на 14-летнюю девочку на автодороге «Южный подход к Белгороду». В 08:30 в Старом Осколе 27-летняя женщина за рулём ВАЗ-21102 сбила 13-летнюю девочку. Обеих пострадавших с травмами госпитализировали.