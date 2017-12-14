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Церемония вручения государственных и областных наград состоялась в Белгороде

14 декабря 2017, 14:14
В Доме Правительства сегодня, 14 декабря, отметили заслуги 53 белгородцев.

Почётное звание «Почётный гражданин Белгородской области» присвоили председателю Совета директоров Группы компаний «Агро-Белогорье» Владимиру Зотову и генеральному директору компании «Трансюжстрой-ПГС» Антону Словецкому.

Глава администрации Валуйского района Алексей Дыбов награждён Почётной грамотой Президента РФ. Благодарностью главы государства – генеральный директор Белгородского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Анатолий Попков.

Депутат Белгородской областной Думы Вадим Клет получил Почётную грамоту Совета Федерации ФС РФ за большой вклад в развитие парламентаризма.

Серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Министерства сельского хозяйства РФ отмечен директор Завода Премиксов №1 Алексей Балановский.

Ордена «Благотворитель года» получили глава крестьянского фермерского хозяйства из Ивнянского района Владимир Бобылев, индивидуальные предприниматели из Ракитянского и Белгородского районов Василий Бочаров и Руслан Рябыкин.

Помимо этого, губернатор Белгородской области Евгений Савченко вручил медали «За заслуги перед Землёй Белгородской», нагрудные знаки «Отличник государственной гражданской службы Белгородской области», «Отличник муниципальной службы в Белгородской области», сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Белгородской области.

Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Белгородской области

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