Церемония вручения государственных и областных наград состоялась в Белгороде

Почётное звание «Почётный гражданин Белгородской области» присвоили председателю Совета директоров Группы компаний «Агро-Белогорье» Владимиру Зотову и генеральному директору компании «Трансюжстрой-ПГС» Антону Словецкому.
Глава администрации Валуйского района Алексей Дыбов награждён Почётной грамотой Президента РФ. Благодарностью главы государства – генеральный директор Белгородского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Анатолий Попков.
Депутат Белгородской областной Думы Вадим Клет получил Почётную грамоту Совета Федерации ФС РФ за большой вклад в развитие парламентаризма.
Серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Министерства сельского хозяйства РФ отмечен директор Завода Премиксов №1 Алексей Балановский.
Ордена «Благотворитель года» получили глава крестьянского фермерского хозяйства из Ивнянского района Владимир Бобылев, индивидуальные предприниматели из Ракитянского и Белгородского районов Василий Бочаров и Руслан Рябыкин.
Помимо этого, губернатор Белгородской области Евгений Савченко вручил медали «За заслуги перед Землёй Белгородской», нагрудные знаки «Отличник государственной гражданской службы Белгородской области», «Отличник муниципальной службы в Белгородской области», сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Белгородской области.
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Белгородской области