Три «молодёжных» многоэтажки готовы к подаче тепла в Белгороде

Социально ориентированный проект региональных властей «Новая жизнь» стартовалв начале 2017 года. В Юго-Западном районе Белгорода на территории «Аврора-Парка» началось возведение жилого комплекса из 13 многоэтажек. Малогабаритные квартиры предназначены для молодых семей.
В этом году «Квадра» завершает строительство 1,5 км теплотрассы в однотрубном исчислении для девяти пятиэтажных домов. Всего в них – 780 квартир. Три многоэтажки уже готовы к подаче тепла. Ещё шесть подключат в течение декабря.
Проект реализуется во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Всего в 2017 году «Квадра» инвестировала в подключение новых потребителей 32 млн рублей. К централизованной системе теплоснабжения были подключены 11 объектов в Белгороде, Валуйках и Волоконовском районе. Среди них - новостройки на Парковой, Шаландина, Островского и Белгородском проспекте в областном центре.
По словам управляющего директора филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» Михаила Чефранова, в целом сотрудники компании построили свыше двух километров сетей в однотрубном исчислении. Среди подключённых объектов – жильё, офисные и административные здания, школа.
В числе социальных объектов, с которыми работает «Квадра», – и детская областная клиническая больница. Там идёт реконструкция и строительство 460 м трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Подключение планируется провести в 2018 году.