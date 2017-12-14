Три «молодёжных» многоэтажки готовы к подаче тепла в Белгороде

В этом году «Квадра» завершает строительство 1,5 км теплотрассы в однотрубном исчислении для девяти пятиэтажных домов. Всего в них – 780 квартир. Три многоэтажки уже готовы к подаче тепла. Ещё шесть подключат в течение декабря.