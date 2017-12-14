Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Три «молодёжных» многоэтажки готовы к подаче тепла в Белгороде

14 декабря 2017, 13:13
Строительство теплосетей в микрорайоне «Новая жизнь» стало для энергетиков из Белгородской «Квадры» самым крупным проектом по подключению новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения.

Социально ориентированный проект региональных властей «Новая жизнь» стартовалв начале 2017 года. В Юго-Западном районе Белгорода на территории «Аврора-Парка» началось возведение жилого комплекса из 13 многоэтажек. Малогабаритные квартиры предназначены для молодых семей.

В этом году «Квадра» завершает строительство 1,5 км теплотрассы в однотрубном исчислении для девяти пятиэтажных домов. Всего в них – 780 квартир. Три многоэтажки уже готовы к подаче тепла. Ещё шесть подключат в течение декабря.

Проект реализуется во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Всего в 2017 году «Квадра» инвестировала в подключение новых потребителей 32 млн рублей. К централизованной системе теплоснабжения были подключены 11 объектов в Белгороде, Валуйках и Волоконовском районе. Среди них - новостройки на Парковой, Шаландина, Островского и Белгородском проспекте в областном центре.

По словам управляющего директора филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» Михаила Чефранова, в целом сотрудники компании построили свыше двух километров сетей в однотрубном исчислении. Среди подключённых объектов – жильё, офисные и административные здания, школа.

В числе социальных объектов, с которыми работает «Квадра», – и детская областная клиническая больница. Там идёт реконструкция и строительство 460 м трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Подключение планируется провести в 2018 году.

#Новости#Квадра#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18