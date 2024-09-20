Экс-мэр Белгорода Антон Иванов останется в СИЗО ещё два месяца

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Защита экс-мэра Белгорода Антона Иванова пыталась изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд встал на сторону прокурора и продлил Иванову содержание в СИЗО ещё на два месяца, пишет «Открытый Белгород».