Экс-мэр Белгорода Антон Иванов останется в СИЗО ещё два месяца

Posted 20 сентября, 10:20
Published 20 сентября, 10:20
Modified 20 сентября, 10:20
Updated 20 сентября, 10:20
Адвокат бывшего мэра Белгорода Антона Иванова ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест. В настоящее время экс-градоначальник находится в СИЗО, где должен был пробыть до 23 сентября.
По словам защиты, у чиновника арестованы все счета, а загранпаспорта у него и вовсе нет.
«Я как никто заинтересован в завершении этого следствия, и уж никак не воспрепятствую ему <…> Я законопослушный и добропорядочный гражданин, мои характеристики из следственного изолятора это подтверждают <…> Поэтому прошу заменить меру пресечения на домашний арест», — цитирует слова Иванова издание.
В то же время прокурор попросила суд продлить заключение Иванова в СИЗО до 23 ноября.
Суд с этим требованием в итоге согласился.
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов обвиняется в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Сам Иванов свою вину не признаёт и утверждает, что обвинение надуманно.