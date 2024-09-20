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Posted 20 сентября, 10:20

Published 20 сентября, 10:20

Modified 20 сентября, 10:20

Updated 20 сентября, 10:20

Антон Иванов останется в СИЗО

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов останется в СИЗО ещё два месяца

20 сентября 2024, 10:20
Фото: страница Антона Иванова
Антон Иванов останется в СИЗО
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Новости Белгорода
Защита экс-мэра Белгорода Антона Иванова пыталась изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд встал на сторону прокурора и продлил Иванову содержание в СИЗО ещё на два месяца, пишет «Открытый Белгород».

Адвокат бывшего мэра Белгорода Антона Иванова ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест. В настоящее время экс-градоначальник находится в СИЗО, где должен был пробыть до 23 сентября.

По словам защиты, у чиновника арестованы все счета, а загранпаспорта у него и вовсе нет.

«Я как никто заинтересован в завершении этого следствия, и уж никак не воспрепятствую ему <…> Я законопослушный и добропорядочный гражданин, мои характеристики из следственного изолятора это подтверждают <…> Поэтому прошу заменить меру пресечения на домашний арест», — цитирует слова Иванова издание.

В то же время прокурор попросила суд продлить заключение Иванова в СИЗО до 23 ноября.

Суд с этим требованием в итоге согласился.

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов обвиняется в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Сам Иванов свою вину не признаёт и утверждает, что обвинение надуманно.

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов не признал вину и назвал обвинение надуманным
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