В Белгороде прошло 45-е заседание облдумы: депутаты одобрили восемь законопроектов

Posted 20 сентября, 14:24
Published 20 сентября, 14:24
Modified 20 сентября, 14:26
Updated 20 сентября, 14:26
Одним из основных решений на заседании стало принятие законопроекта «О внесении изменений в закон Белгородской области „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“.
Согласно содержащимся в нём корректировкам, количество выделенных средств на соцобеспечение увеличилось до 2,9 млрд рублей. Кроме того, на обеспечение безопасности граждан на территории региона выделили 323,9 млн рублей. На единовременные выплаты участникам СВО — 180 млн.
Сумма, которую потратят на капремонт повреждённых домов, составила 32,5 млн рублей. Бюджет на выплаты для белгородцев, чьё жильё оказалось уничтожено в ходе обстрелов со стороны ВСУ, теперь предусматривает 1,7 млрд рублей.
Также поправки внесли в региональный закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Одна из его корректировок уменьшает на 21,4 млн рублей сумму доходов фонда на 2024 год. А ограничение по расходам сократилось на 11,6 млн рублей. Таким образом, доходы и расходы составят одинаковую сумму — по 27,2 млрд рублей. Дефицит бюджета — 44,6 млн рублей.
Из важных направлений расходов: закупка медицинского оборудования (16,9 млн рублей) и ремонт медицинского оборудования (5,4 млн рублей).
На 45-м заседании согласовали кандидатов на должности заместителя и руководителя администрации губернатора и регионального уполномоченного по правам ребёнка. Ими соответственно стали Александр Лоренц и уже знакомая Галина Пятых, избранная на второй срок.
Кроме того, депутаты одобрили ещё несколько важных изменений и дополнений.
Работникам противопожарной службы, которые достигли 50 лет и имеющие в Государственной противопожарной службе стаж не менее 25 лет, из которых не менее 15 лет — на территории Белгородской области, установят ежемесячную выплату в размере величины прожиточного минимума пенсионера в области.
Согласовали список тех белгородцев, которые получат почётный знак «Отцовская слава». Один из многодетных отцов-одиночек награду I степени, ещё один — II степени, двое — почётные знаки III степени.
Далее законодательные инициативы перейдут на рассмотрение на федеральном уровне.