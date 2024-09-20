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Posted 20 сентября, 14:24

Published 20 сентября, 14:24

Modified 20 сентября, 14:26

Updated 20 сентября, 14:26

45-е заседание Белгородской областной думы

В Белгороде прошло 45-е заседание облдумы: депутаты одобрили восемь законопроектов

20 сентября 2024, 14:24
Фото: Официальный канал Белгородской областной Думы
45-е заседание Белгородской областной думы
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Новости Белгорода
19 сентября прошло 45-е заседание белгородской облдумы 7-го созыва. На собрании депутаты обсудили 25 вопросов, среди которых согласование двух кандидатур на должности в региональном правительстве. В общей сумме 8 законопроектов получили одобрение. Теперь их ждёт рассмотрение на федеральном уровне.

Одним из основных решений на заседании стало принятие законопроекта «О внесении изменений в закон Белгородской области „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“.

Согласно содержащимся в нём корректировкам, количество выделенных средств на соцобеспечение увеличилось до 2,9 млрд рублей. Кроме того, на обеспечение безопасности граждан на территории региона выделили 323,9 млн рублей. На единовременные выплаты участникам СВО — 180 млн.

Сумма, которую потратят на капремонт повреждённых домов, составила 32,5 млн рублей. Бюджет на выплаты для белгородцев, чьё жильё оказалось уничтожено в ходе обстрелов со стороны ВСУ, теперь предусматривает 1,7 млрд рублей.

Также поправки внесли в региональный закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Одна из его корректировок уменьшает на 21,4 млн рублей сумму доходов фонда на 2024 год. А ограничение по расходам сократилось на 11,6 млн рублей. Таким образом, доходы и расходы составят одинаковую сумму — по 27,2 млрд рублей. Дефицит бюджета — 44,6 млн рублей.

Из важных направлений расходов: закупка медицинского оборудования (16,9 млн рублей) и ремонт медицинского оборудования (5,4 млн рублей).

На 45-м заседании согласовали кандидатов на должности заместителя и руководителя администрации губернатора и регионального уполномоченного по правам ребёнка. Ими соответственно стали Александр Лоренц и уже знакомая Галина Пятых, избранная на второй срок.

Кроме того, депутаты одобрили ещё несколько важных изменений и дополнений.

  • В Белгородской области для заведений, оказывающих услуги общественного питания и находящихся в МКД, ограничили время продажи алкоголя — с 22:00 до 10:00. Ограничение вступит в силу 1 марта 2025 года.

  • Работникам противопожарной службы, которые достигли 50 лет и имеющие в Государственной противопожарной службе стаж не менее 25 лет, из которых не менее 15 лет — на территории Белгородской области, установят ежемесячную выплату в размере величины прожиточного минимума пенсионера в области.

  • Изменили закон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Белгородской области». Теперь работодателям с количеством сотрудников свыше 35 человек будет назначаться квота. Дополнительно учтены и приняты новые случаи, при которых выполнение квоты признаётся выполненной.

  • Согласовали список тех белгородцев, которые получат почётный знак «Отцовская слава». Один из многодетных отцов-одиночек награду I степени, ещё один — II степени, двое — почётные знаки III степени.

  • Приняли предложение по закрытию Ивнянского и Старооскольского районных судов как отдельных самостоятельных единиц. Ивнянский районный суд перейдёт под управление Яковлевского районного суда, а районный Старооскольский — Старооскольского городского суда . Эти изменения связаны с необходимостью оптимизации штатной структуры для равномерного распределения дел между судьями и повышения эффективности их работы. Кроме того, работники остаются работать в тех же зданиях, поэтому доступность судов для граждан сохраняется.

Далее законодательные инициативы перейдут на рассмотрение на федеральном уровне.

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