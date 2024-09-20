В Белгороде прошло 45-е заседание облдумы: депутаты одобрили восемь законопроектов

Работникам противопожарной службы, которые достигли 50 лет и имеющие в Государственной противопожарной службе стаж не менее 25 лет, из которых не менее 15 лет — на территории Белгородской области, установят ежемесячную выплату в размере величины прожиточного минимума пенсионера в области.