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Два депутата посещают заседания Белгородской областной думы реже всего

Я по «У»: кто из депутатов навещает заседания белгородской облдумы реже всего?

10 апреля 2024, 09:40
Фото: 1MI

Два депутата посещают заседания Белгородской областной думы реже всего

Бел.Ру в ответ на официальный запрос сообщили, какие депутаты Белгородской областной думы посещают заседания реже других. Все они отсутствуют по уважительной причине.

Согласно ответу на официальный запрос, реже других заседания Белгородской областной думы посещали Андрей Угаров и Александр Шумейко. Вместе с тем, заверили в думе, оба депутата в каждом случае представили документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия.

Отметим, что по закону полномочия депутата прекращаются досрочно в том случае, если последний отсутствовал без уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд.

Александр Шумейко — первый заместитель председателя Белгородской областной думы и Советник Председателя правления ПФР.

Андрей Угаров — депутат Белгородской областной думы от Старооскольского избирательного округа № 22. Бывший гендиректор «Металлоинвеста», покинувший должность в 2021 году. Профессиональный металлург из Череповца, вошедший в топ влиятельных белгородцев по итогам 2022 года.

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