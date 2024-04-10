Я по «У»: кто из депутатов навещает заседания белгородской облдумы реже всего?

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Согласно ответу на официальный запрос, реже других заседания Белгородской областной думы посещали Андрей Угаров и Александр Шумейко. Вместе с тем, заверили в думе, оба депутата в каждом случае представили документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия.
Отметим, что по закону полномочия депутата прекращаются досрочно в том случае, если последний отсутствовал без уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд.
Александр Шумейко — первый заместитель председателя Белгородской областной думы и Советник Председателя правления ПФР.
Андрей Угаров — депутат Белгородской областной думы от Старооскольского избирательного округа № 22. Бывший гендиректор «Металлоинвеста», покинувший должность в 2021 году. Профессиональный металлург из Череповца, вошедший в топ влиятельных белгородцев по итогам 2022 года.