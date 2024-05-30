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В Белгородской областной Думе стартовала комитетская неделя

В Белгородской областной Думе стартовала комитетская неделя

30 мая 2024, 12:26
Фото: пресс-служба облдумы
Первым 30 мая начал работу комитет по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. Как сообщает спикер Юрий Клепиков, он с коллегами обсудил 12 вопросов.

Коротко о некоторых из них:

— Предлагается внести изменения в закон области об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района. Статус шести горокругов региона (Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Новооскольского, Шебекинского и Яковлевского) меняется на муниципальные округа.

— Изменения планируются и в Избирательном кодексе региона. В документе закрепляются дополнительные гарантии по недопущению иностранного вмешательства в избирательный процесс.

— Кроме этого, планируется дополнить часть 2 статьи 20 Уголовного кодекса РФ нормой, предусматривающей снижение возраста лица, совершившего мошенничество и понёсшего уголовную ответственность, до 14 лет вместо 16-ти.

Фото: пресс-служба облдумы
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