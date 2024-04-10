Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Савченко и Чефранова пробыли в составе белгородской облдумы меньше остальных

Евгений Савченко установил антирекорд за девять дней в Белгородской областной думе

10 апреля 2024, 07:57
Фото: 1MI

Савченко и Чефранова пробыли в составе белгородской облдумы меньше остальных

Бел.Ру в ответ на официальный запрос сообщили, кто из деятелей региона меньше всех пробыл в действующем составе Белгородской областной думы.

Так, Евгения Савченко избрали депутатом областной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года. Через девять дней, 22 сентября, его полномочия депутата были прекращены в связи с переходом Савченко в Совет федерации.

Немного дольше пробыла депутатом Жанна Чефранова. Бывшего главврача областной больницы избрали депутатом областной думы седьмого созыва 13 сентября 2023 года. 9 октября, чуть меньше чем через месяц, полномочия Чефрановой также были досрочно прекращены из-за наделения её полномочиями сенатора Российской Федерации.

Напомним, что Чефранова покинула пост главврача медучреждения 6 октября прошлого года. Через несколько дней стало известно, что она начнёт работу в Совете Федерации вместо Николая Рыжкова.

Евгений Савченко же долгое время был бессменным губернатором Белгородской области. Не так давно бывший глава региона выпустил новую книгу.

Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
Узнать подробнее
Читайте также:
Жанна Чефранова сложила полномочия депутата Белгородской облдумыГалустян возглавил новую компанию депутата Белгородской областной думыСтали известны предварительные итоги довыборов в Белгородскую областную думу
#Белгородская область#Депутаты#Евгений Савченко#Губернатор#Совет Федерации#Книга#Облдума#Жанна чефранова#Белгород#Белгородская облдума#Артем Черненко#Российская Федерация
Подпишитесь
Дома и машины белгородцев атаковали с БПЛА
Сегодня, 09:49
«Из людей сделали бомжей»: белгородцам в ПВР привезли одежду в мусорных мешках
Сегодня, 07:47
Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения
Сегодня, 09:07
Я по «У»: кто из депутатов навещает заседания белгородской облдумы реже всего?
Сегодня, 09:40
Белгородэнергосбыт предлагает клиентам онлайн
Сегодня, 09:47
"