Евгений Савченко установил антирекорд за девять дней в Белгородской областной думе

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Так, Евгения Савченко избрали депутатом областной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года. Через девять дней, 22 сентября, его полномочия депутата были прекращены в связи с переходом Савченко в Совет федерации.
Немного дольше пробыла депутатом Жанна Чефранова. Бывшего главврача областной больницы избрали депутатом областной думы седьмого созыва 13 сентября 2023 года. 9 октября, чуть меньше чем через месяц, полномочия Чефрановой также были досрочно прекращены из-за наделения её полномочиями сенатора Российской Федерации.
Напомним, что Чефранова покинула пост главврача медучреждения 6 октября прошлого года. Через несколько дней стало известно, что она начнёт работу в Совете Федерации вместо Николая Рыжкова.
Евгений Савченко же долгое время был бессменным губернатором Белгородской области. Не так давно бывший глава региона выпустил новую книгу.