Галустян возглавил новую компанию депутата Белгородской областной думы

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
ООО «ПобедаАгро» зарегистрировано в Корочанском районе Белгородской области с 5 марта 2024 года. У компании появился первый директор — Камо Галустян.
Галустяну принадлежит половина фирмы. Второй половиной владеет депутат белгородской облдумы Игорь Закотенко. Уставной капитал общества на момент публикации составляет 20 тыс. рублей. Занимается «ПобедаАгро» выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также семян масличных культур.
Закотенко также является гендиректором фирмы «Русь-Племптица» и главой коллегиального исполнительного органа АО Агрофирма «Русь». Депутат был избран по Корочанскому одномандатному избирательному округу № 15.
По итогам 2022 года Алла Закотенко заняла 62-е место в топе самых богатых белгородцев. Женщина на тот момент владела долями компании «Русь-Молоко», директором которой ранее был Игорь Закотенко.