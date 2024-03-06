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Галустян возглавил новую компанию депутата Белгородской областной думы

Галустян возглавил новую компанию депутата Белгородской областной думы

6 марта 2024, 12:51
Фото: 1MI
Созданную в марте этого года компанию депутата Белгородской областной думы Игоря Закотенко возглавил первый директор — Камо Галустян. Ему же принадлежит половина уставного капитала фирмы.

ООО «ПобедаАгро» зарегистрировано в Корочанском районе Белгородской области с 5 марта 2024 года. У компании появился первый директор — Камо Галустян.

Галустяну принадлежит половина фирмы. Второй половиной владеет депутат белгородской облдумы Игорь Закотенко. Уставной капитал общества на момент публикации составляет 20 тыс. рублей. Занимается «ПобедаАгро» выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также семян масличных культур.

Закотенко также является гендиректором фирмы «Русь-Племптица» и главой коллегиального исполнительного органа АО Агрофирма «Русь». Депутат был избран по Корочанскому одномандатному избирательному округу № 15.

По итогам 2022 года Алла Закотенко заняла 62-е место в топе самых богатых белгородцев. Женщина на тот момент владела долями компании «Русь-Молоко», директором которой ранее был Игорь Закотенко.

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