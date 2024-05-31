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Спикер областной Думы встретился с участниками белгородской теробороны

Спикер областной Думы встретился с участниками белгородской теробороны

31 мая 2024, 13:10
Фото: Облдума
Серьёзный разговор, открытое общение, работа в едином ключе. Сегодня в Старом Осколе председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков встретился с участниками территориальной обороны.

Спикер регионального парламента вручил белгородцам награды облдумы и обсудил самые насущные вопросы деятельности сводных отрядов: старооскольского батальона народного ополчения имени святого благоверного князя Александра Невского и старооскольского регионального батальона народного ополчения самообороны «Кобра».

Тероборона — это наши земляки, жизненный принцип которых гласит: «Кто, если не мы». Представители самых разных профессий объединились для оказания оперативной и грамотной помощи жителям приграничья в непростых ситуациях. Возглавляют отряды офицеры, прошедшие службу в различных силовых структурах. В добровольческие формирования входят те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в вооруженные силы. Но верность Белгородчине и России, желание помочь Отчизне в трудную минуту для этих людей первостепенна. Главная задача — защита родной земли, родного дома, помощь мирным жителям и российским военным. В случае чрезвычайных ситуаций, при ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ участники теробороны также в числе первых приходят на помощь.

«В создании батальонов территориальной самообороны в том виде, в каком они действуют у нас сегодня, мы фактически стали первыми в России, — отметил Юрий Клепиков. — Но можно с уверенностью сказать, что это было правильное решение. Оно объединило всех, кто неравнодушен к судьбе своей малой и большой Родины. Тероборона оказалась надежным плечом и для местной власти, и для региональной, и, самое главное, для тех наших жителей, которым требовалась поддержка. Перед теробороной не стоит цель заменить военнослужащих министерства обороны, ваша главная задача — поддержать земляков в выпавших испытаниях. В этом важная особенность русского общества — быть вместе в трудную минуту».
Фото: Облдума

Вместе со спикером на встречу пришли и депутаты регионального парламента Денис Зинов, Эдуард Журналёв, мэр Старого Оскола Андрей Чесноков, глава администрации УК «Славянка» Евгений Согуляк. Это те, кто с самого начала активно участвовал и продолжает сегодня помогать батальонам добровольцев.

«С начала формирования отделений территориальной самообороны мы поддержали эту идею, — рассказал Евгений Согуляк. — Оказываем материальную помощь, предаём бронежилеты, буржуйки, другие необходимые вещи. Если мы не защитим нашу землю, то кто тогда? Испокон веков наша страна сама себя обеспечивает воинской защитой. И сегодня общий дух победы — это наша общая поддержка, единение и армии, и добровольцев, и тех, кто в свободное время плетёт маскировочные сети, и детей, которые пишут письма бойцам в поддержку».

Боец с позывным Игрим состоит во взводе медицинской эвакуации. Уверен, что быть в строю теробороны — его долг перед Родиной, семьёй, родными.

Девушка с позывным Ромашка тоже оказалась в батальоне по зову души. Говорит, что родные к этому относятся по-разному, переживают, но в целом поддерживают, особенно мама и четырёхлетний сын. Ромашка часто посещает военный госпиталь, где помогает ухаживать за ранеными.

Неформальная часть встречи прошла в живом обсуждении насущных вопросов. Большинство из них будут рассмотрены в ближайшее время. Это касается возможности обучения людей на базе старооскольского медколледжа, обеспечения бронежилетами, касками и расходными материалами для аптечек, переоборудования автомобилей под нужды оказания первой помощи, помощи с организацией летнего отдыха для детей бойцов. Что же касается оснащения батальонов, то решили отработать его совместно: бойцы сделают перечень необходимого для повышения боевых навыков, а мы обязательно их этим обеспечим.

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