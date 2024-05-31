Спикер областной Думы встретился с участниками белгородской теробороны

Тероборона — это наши земляки, жизненный принцип которых гласит: «Кто, если не мы». Представители самых разных профессий объединились для оказания оперативной и грамотной помощи жителям приграничья в непростых ситуациях. Возглавляют отряды офицеры, прошедшие службу в различных силовых структурах. В добровольческие формирования входят те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в вооруженные силы. Но верность Белгородчине и России, желание помочь Отчизне в трудную минуту для этих людей первостепенна. Главная задача — защита родной земли, родного дома, помощь мирным жителям и российским военным. В случае чрезвычайных ситуаций, при ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ участники теробороны также в числе первых приходят на помощь.