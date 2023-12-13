В День Конституции РФ Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
К решению проблем шебекинцев вместе со спикером Думы подключились глава администрации городского округа Владимир Жданов, депутаты регионального парламента Алексей Красовский и Геннадий Чмирев, представители управления социальной защиты горокруга.
Наталья Гончарова из Шебекино работает фельдшером скорой медицинской помощи. В начале лета этого года, когда город подвергся массированным атакам со стороны ВСУ, Наталья Юрьевна вместе с коллегами выезжала на вызовы, спасала людей, даже в минуты, когда опасность угрожала им самим.
«Наши медики настоящие герои, настоящие молодцы. То, что они сделали в июне–июле — это настоящий подвиг. Даже когда опасность была катастрофическая, выезжали на вызовы», — рассказывает глава администрации горокруга Владимир Жданов.
«Бывало, что и на своих обычных автомобилях выезжали. И первого ноября, когда прилёт был, работали с ранеными», — добавляет медик.
Теперь беда пришла в семью Натальи Гончаровой. Её муж ушёл на СВО добровольцем, служил с осени прошлого года. А в сентябре 2023 года получил тяжёлое ранение. Его атаковал беспилотник противника. Около месяца в реанимации, затем госпитали в Луганске, Ростове. Сейчас мужчина проходит лечение в Москве. Перенёс уже несколько десятков операций, идёт на поправку: «Сейчас покажу Вам, как он бегает, — Наталья Юрьевна с гордостью показывает спикеру Думы видеозапись на телефоне.– Уже начал вставать на ноги».
«Очень важно, что настрой у него боевой», — отмечает Юрий Клепиков. Сама Наталья держится уверенно, говорит: «Я женщина сильная. Вот только от стресса начались проблемы со здоровьем». С просьбой оказать содействие в лечении Наталья Гончарова и пришла на приём к спикеру.
Средства на лечение женщина получит по закону о допмерах поддержки граждан. «Но пока идёт оформление документов, задействовали и другие инструменты: уже оказали материальную помощь на расходы по лечению главы семьи», — отметил Юрий Клепиков. Под опеку глава регионального парламента и депутаты возьмут и самого бойца: его лечение и назначение положенных выплат.
В крайне тяжёлой ситуации оказалась и супруга добровольца, бойца из села Большое Городище Елена Даниленко. С февраля этого года её муж считается пропавшим без вести. «Не успел закончить ремонт в доме», — рассказывает Елена Юрьевна. Сейчас на это нужны дополнительные средства.
К семье приедут специалисты, определят объём работ, вопрос полностью закроют до конца этого года, заверили женщину.
«Елена, как и все шебекинцы, — человек невероятной выдержки, стойкости и силы веры. Поможем всем, чем только возможно: и материально, и морально, постараемся решить и юридические вопросы», — отметил Юрий Клепиков.
Как подчеркнул спикер, у родных и близких бойцов не должно возникать бытовых вопросов. Так, сделают ремонт в доме матери мобилизованного бойца. Обновить жильё помогут и многодетной маме Наталье Биенко из Шебекино. Тем более, что чуть больше года назад в семье появился малыш. Просьбу женщины спикер Думы поддержал. Средства на обновление жилья получит и многодетная семья Полыхановых. В их доме четыре сыночка и лапочка-дочка.
«Удивительная семья, сами родители очень трудолюбивые и такие же трудолюбивые, воспитанные дети», — рассказал Владимир Жданов.