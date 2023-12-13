В День Конституции РФ Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга

Теперь беда пришла в семью Натальи Гончаровой. Её муж ушёл на СВО добровольцем, служил с осени прошлого года. А в сентябре 2023 года получил тяжёлое ранение. Его атаковал беспилотник противника. Около месяца в реанимации, затем госпитали в Луганске, Ростове. Сейчас мужчина проходит лечение в Москве. Перенёс уже несколько десятков операций, идёт на поправку: «Сейчас покажу Вам, как он бегает, — Наталья Юрьевна с гордостью показывает спикеру Думы видеозапись на телефоне.– Уже начал вставать на ноги».