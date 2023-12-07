Вверх и вниз: как в Белгородской области изменялось предложение на вторичное жильё

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Всего активных объявлений о продаже недвижимости в Белгородской области к декабрю насчитывалось более 19,5 тысячи. На новостройки же по области пришлось всего 480 объявлений.
На рынке вторичного жилья в первых рядах по предложениям Старый Оскол (2724) и Белгород (2400). До этого момента бессменным лидером в сфере всегда оставался Белгород. Вырваться вперёд второй столице региона удалось за ноябрь. Так, количество предложений на вторичном рынке жилья областного центра за месяц упало на 1,7 тысячи. Несмотря на это, с начала 2023 года у обоих они упали почти в два раза.
Отметки в почти тысячу по объявлениям о продаже жилья на вторичном рынке достигли в Шебекино в феврале 2020 года. После это число начало постепенно падать и стало постоянным в примерном диапазоне от 200 до 320 предложений за месяц. В июне этого года наблюдался самый маленький показатель с начала 2019-го — 114 объявлений. Однако уже в июле он поднялся до 216 и продолжил расти до 264 к данному моменту.
Грайворон и Бирюч отличаются малочисленными предложениями. Причём с 2019 года первый обгонял по числу активных объявлений о продаже недвижимости на вторичном рынке. Однако после августа 2021 года их количество больше не перешагивало порог десятка. В последние пару месяцев — всего по одному. А до марта 2020 года число предложений в Бирюче не превышало трёх. Однако к сентябрю дошло до девяти и снова начало стремительно падать. Через два года активных объявлений стало больше — до десяти. Последние полгода их число варьируется от 10 до 12 в месяц.
В Валуйках и Алексеевке предложения последние два года сильно скачут и к концу ноября их осталось по 87 в обоих населённых пунктах. Если с начала текущего года предложения в Алексеевке остаются более-менее стабильными по количеству, то в другом значительно сократились.
Что касается Нового Оскола, то в первые три месяца года число активных объявлений о продаже недвижимости росло. Со 118 до 133. Ещё через три месяца, к лету, упало до 116, К сентябрю 2023 года возросло до 141 и к декабрю резко снизилось до 109 предложений к декабрю. Так, в январе 2019 года в Новом Осколе можно было найти только 44 активных объявления.
Ранее редакция Бел.Ру уже писала, что в начале 2023 года количество активных предложений о продаже квартир в новостройках составляло 579. С марта по июль число объявлений не опускалось ниже 700, что стало самым высоким показателем за последние четыре года. Но самый продолжительный период, когда активных объявлений о продаже новостроек было менее ста, приходился на август 2020 — июнь 2021 года. Так, в настоящее время средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Белгородской области составляет около 116,58 тысячи рублей. В самом Белгороде — дороже.