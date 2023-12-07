Вверх и вниз: как в Белгородской области изменялось предложение на вторичное жильё

Грайворон и Бирюч отличаются малочисленными предложениями. Причём с 2019 года первый обгонял по числу активных объявлений о продаже недвижимости на вторичном рынке. Однако после августа 2021 года их количество больше не перешагивало порог десятка. В последние пару месяцев — всего по одному. А до марта 2020 года число предложений в Бирюче не превышало трёх. Однако к сентябрю дошло до девяти и снова начало стремительно падать. Через два года активных объявлений стало больше — до десяти. Последние полгода их число варьируется от 10 до 12 в месяц.