Юрий Клепиков о бюджете на 2024: Мы сумеем выполнить поручения, которые дают земляки

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Говоря о новых изменениях в законах, Юрий Клепиков подчеркнул, что 2023 год был непростым для региона — жизнь Белгородчины буквально разделилась надвое — «война» и «мир». И под эти условия в том числе пришлось подстраиваться областной Думе в принятии решений.
«Естественно, военные события наложили свой особый отпечаток. И говоря о ключевых законах, в первую очередь стоит выделить принятые решения о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО, о дополнительной поддержке многодетных семей. Закон сохраняет право таких семей на получение мер соцподдержки, если дети в возрасте с 18 до 23 лет являются участниками СВО. Был принят также ряд важных решений, касающихся бизнеса, которые изначально не планировались», — рассказал председатель облдумы.
Одним из главных и действительно значимых решений Юрий Клепиков считает то, что белгородским школам удалось по максимуму уйти от дистанционного обучения, так как эта форма образования не даёт качественных знаний.
Кроме того, в этом году очень многим жителям приграничья пришлось эвакуироваться из своих домов — это более 70 тысяч человек. Облдума приняла много важных решений, чтобы поддержать этих жителей и создать для них максимально возможные в этот период комфортные условия.
Но и мирная повестка не останавливалась ни на секунду, отмечает Клепиков. Регион продолжал развиваться: строили и ремонтировали учреждения образования, ФАПы и т. д.
«Мы понимаем, что живем в новых условиях и не имеем права расслабиться. Наоборот, мы теперь должны быть более сконцентрированы, помогать друг другу, для того чтобы преодолеть все эти трудности и с уверенностью смотреть в будущее», — подчеркнул спикер облдумы.
В интервью Юрий Клепиков также рассказал о помощи участникам СВО. По его словам, депутаты Думы не только активно помогали в плане законотворческой деятельности, но и напрямую выполняли просьбы мобилизованных и их семей, а также собирали и доставляли гуманитарную помощь в зону СВО и встречались с бойцами «за ленточкой».
«При этом для нас ценно, что мы можем привезти весточку от наших защитников их семьям и родным. Был случай, когда один военнослужащий попросил его сфотографировать и передать фотографию семье. Надо было видеть счастливые глаза его маленькой дочки, когда она получила фотографию своего отца и начала ее целовать. Это настолько впечатляет, что понимаешь — именно эта связь ни в коем случае не должна быть прервана», — поделился председатель облдумы.
Перед 1 сентября, когда по традиции депутаты передавали подарки для первоклассников, Юрий Клепиков побывал в гостях у многодетной семьи из Волоконовского района, где старший сын ушёл служить добровольцем. Его мама попросила председателя облдумы передать дополнительное обмундирование.
«Мы узнали, где он служит, собрали и отвезли не только посылку для него, но и целый гуманитарный груз для всего подразделения. А обратно привезли видеообращение от бойца родным и близким».
Познакомились белгородские депутаты «за ленточкой» и с курскими военнослужащими. Один из них просил передать видеопоздравление для сына ко Дню рождения. Но кроме этого мальчику подарили ещё боксёрские перчатки.
Говоря о бюджете на этот и следующий год, Юрий Клепиков в первую очередь отметил гибкость проекта регионального бюджета — в него часто вносили изменения, которые также касались увеличения резервного фонда. Последний позволял правительству в короткие сроки принимать решения, связанные с оперативной обстановкой.
Оба бюджета — 2023 и 2024 года — закладывались с дефицитом, при этом все социальные обязательства были сохранены. А экономический прогноз по развитию региона не просто сбылся, но и был перевыполен по доходам. Регион этот год в плане финансов заканчивает уверенно — подчеркнул Юрий Клепиков.
На 2024 год в Белгородской области запланированы доходы в объёме 124,5 млрд рублей, расходы — 141,7 млрд, дефицит — 17,2 млрд. Документ уже принят в первом чтении.
«Все социальные программы, которые намечены на следующий год, будут выполняться. Здравоохранение, образование, дороги, улучшение жилищных условий — самые большие статьи расходов. Уверен, что мы сумеем выполнить поручения, которые дают нам земляки», — рассказал председатель облдумы.
Со следующего года бюджеты городских округов региона начнут получать дополнительные отчисления от налога на доходы физлиц. Это решение, по словам спикера облдумы, поможет муниципалитетам оперативно и эффективно расходовать средства и самостоятельно решать возникающие вопросы на местах.
Следующий год президент Владимир Путин объявил Годом семьи. Именно в этом направлении, по словам Клепикова, Дума будет принимать больше решений, в том числе касающихся многодетных семей и семей участников спецоперации на Украине.
«Мы должны всегда помнить и заботиться о тех людях, которые находятся рядом с нами. Это очень важно не только для нынешнего поколения, но и для будущего нашей страны».
Кроме того, продолжат разработку законов, направленных на повышение качества жизни жителей Белгородской области. В следующем году региону исполнится 70 лет со дня основания и 30 лет Белгородской областной Думе.
«Законодатели настроены на серьёзную работу. Будем и дальше помогать исполнительной власти оперативно решать насущные проблемы в это непростое для всех нас время», — подчеркнул Юрий Клепиков.