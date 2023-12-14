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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Повреждения

Путину задали вопрос о помощи приграничной Белгородской области

14 декабря 2023, 13:03
Фото: 1MI
Повреждения
Во время прямой линии президенту Владимиру Путину задали вопрос, достаточно ли делается для защиты прав и поддержки приграничных регионов, страдающих из-за СВО. Президент заверил, что поддержка продолжит оказываться. А также согласился с тем, что в Шебекино необходимо создание ОЭЗ.

Владимир Путин заявил, что проблема восстановления жилых домов и предприятий является очень важной в приграничных зонах. Также он согласился, что существует реальная необходимость сохранения рабочих мест и восстановления экономики Шебекино, которое пострадало от артиллерийских обстрелов из-за СВО. К тому же не стоит забывать о вынужденной эвакуации местных жителей, отметил президент.

«Условия особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать».
Владимир Путин, президент РФ

Глава государства получил видеовопрос от предпринимательницы из Шебекино, касающийся восстановления экономики в приграничных регионах. В ответ на этот вопрос президент поручил провести необходимые мероприятия для быстрого восстановления экономической ситуации.

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#Белгородская область#Экономика#Владимир Путин#Итоги года#Шебекино#Эвакуация#Поддержка#Рабочие места#Белгород#Татьяна Лукащева#Защита прав#Особая экономическая зона#СВО#Приграничные регионы#Прямая линия Владимира Путина - 2023
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