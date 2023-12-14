Путину задали вопрос о помощи приграничной Белгородской области

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Владимир Путин заявил, что проблема восстановления жилых домов и предприятий является очень важной в приграничных зонах. Также он согласился, что существует реальная необходимость сохранения рабочих мест и восстановления экономики Шебекино, которое пострадало от артиллерийских обстрелов из-за СВО. К тому же не стоит забывать о вынужденной эвакуации местных жителей, отметил президент.
«Условия особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать».
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства получил видеовопрос от предпринимательницы из Шебекино, касающийся восстановления экономики в приграничных регионах. В ответ на этот вопрос президент поручил провести необходимые мероприятия для быстрого восстановления экономической ситуации.