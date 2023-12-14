Путину задали вопрос о помощи приграничной Белгородской области

Владимир Путин заявил, что проблема восстановления жилых домов и предприятий является очень важной в приграничных зонах. Также он согласился, что существует реальная необходимость сохранения рабочих мест и восстановления экономики Шебекино, которое пострадало от артиллерийских обстрелов из-за СВО. К тому же не стоит забывать о вынужденной эвакуации местных жителей, отметил президент.