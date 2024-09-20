Белгородцы могут забронировать и приобрести загородный участок в «Муромском лесу»

БИК предлагает клиентам, мечтающим о собственном доме, стать частью своего проекта и приобрести участок в новом микрорайоне «Муромский лес».



Согласно аналитике компании, сегодня всё больше покупателей рассматривают загородное жильё как альтернативу городской квартире. Это не только экономически выгодно, но и даёт несколько важных преимуществ: