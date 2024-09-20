Белгородцы могут забронировать и приобрести загородный участок в «Муромском лесу»

Posted 20 сентября, 14:02
Published 20 сентября, 14:02
Modified 21 сентября, 06:37
Updated 21 сентября, 06:37
БИК предлагает клиентам, мечтающим о собственном доме, стать частью своего проекта и приобрести участок в новом микрорайоне «Муромский лес».
Согласно аналитике компании, сегодня всё больше покупателей рассматривают загородное жильё как альтернативу городской квартире. Это не только экономически выгодно, но и даёт несколько важных преимуществ:
Участки в микрорайоне «Муромский лес» открыты для предварительного бронирования. БИК предлагает следующие условия.
Дорога до центра Белгорода занимает 25 минут, если двигаться на автомобиле. Также рядом с «Муромским лесом» расположены Таврово-4 и Таврово-10 с развитой инфраструктурой: школы, детские сады, торговые центры, медицинский офис, кафе.
Земельные участки, заявляет компания, правильной формы, расположены на равнине и гармонично вписываются в окружающую природную среду. Рядом —природный парк Муромский лес, река Северский Донец, зона отдыха «Пикник Парк» и аквапарк «Лазурный».
Задать вопросы и получить основную консультацию можно по номеру: 8 800 301 29 31 (доб. 1). Также можно обратиться по адресу г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 28.
Бронирование участка доступно в режиме онлайн.