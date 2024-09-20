У белгородцев возникли вопросы к процессу эвакуации детей после лжеминирования школы

Posted 20 сентября, 09:49
Published 20 сентября, 09:49
Modified 20 сентября, 09:49
Updated 20 сентября, 09:49
Родители возмущены организацией эвакуации детей в СОШ № 4 «Вектор Успеха» в посёлке Разумное. В пятницу, 13 сентября, на пятом уроке в школу поступил звонок о минировании. На место вызвали спецслужбы, родителям детей, которые учатся во вторую смену, сказали детей не привозить.
А вот тех ребят, кто был в этот момент на занятиях, просто вывели на улицу и оставили в ста метрах от, предположительно, заминированной школы. В этот момент на территории Белгородской области объявили ракетную опасность.
По словам взрослых, часть школьников пряталась под балконами многоэтажки, остальные присели под забором или легли на землю. С ними также находились родители, которые пришли забрать своих детей, толпа не могла вместиться в единственное маленькое укрытие перед школой.
«Прошу разобраться в сложившейся ситуации и проработать алгоритм эвакуации детей из СОШ № 4 „Вектор Успеха“ в безопасные места. Именно безопасные, а не в шаговую доступность от места минирования», — написала белгородка в соцсетях.
Глава Белгородского района Анна Куташова подтвердила, что сообщение о минировании было, но оказалось ложным. Она также пояснила, что «все действия директора школы с силовыми структурами оценены как чёткие и верные».
«Понимаю вашу обеспокоенность, в школах и детских садах регулярно проводятся тренировки по отработке навыков безопасного поведения наших детей, весь алгоритм действий при различных чрезвычайных ситуациях разработан», — ответила Куташова.