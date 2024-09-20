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Posted 20 сентября, 09:49

Published 20 сентября, 09:49

Modified 20 сентября, 09:49

Updated 20 сентября, 09:49

Дети прятались под балконами многоэтажки во время ракетной опасности

У белгородцев возникли вопросы к процессу эвакуации детей после лжеминирования школы

20 сентября 2024, 09:49
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Дети прятались под балконами многоэтажки во время ракетной опасности

Родители недовольны организацией эвакуации детей из школы под Белгородом

Сюжет
Школьники
В школу в посёлке Разумное 13 сентября поступило ложное сообщение о минировании. Детей вывели на улицу и оставили стоять в ста метрах от здания, когда началась ракетная опасность. Ребятам пришлось прятаться под балконами многоэтажки и ложиться на землю. Глава района ответила на претензии родителей.

Родители возмущены организацией эвакуации детей в СОШ № 4 «Вектор Успеха» в посёлке Разумное. В пятницу, 13 сентября, на пятом уроке в школу поступил звонок о минировании. На место вызвали спецслужбы, родителям детей, которые учатся во вторую смену, сказали детей не привозить.

А вот тех ребят, кто был в этот момент на занятиях, просто вывели на улицу и оставили в ста метрах от, предположительно, заминированной школы. В этот момент на территории Белгородской области объявили ракетную опасность.

По словам взрослых, часть школьников пряталась под балконами многоэтажки, остальные присели под забором или легли на землю. С ними также находились родители, которые пришли забрать своих детей, толпа не могла вместиться в единственное маленькое укрытие перед школой.

«Прошу разобраться в сложившейся ситуации и проработать алгоритм эвакуации детей из СОШ № 4 „Вектор Успеха“ в безопасные места. Именно безопасные, а не в шаговую доступность от места минирования», — написала белгородка в соцсетях.

Глава Белгородского района Анна Куташова подтвердила, что сообщение о минировании было, но оказалось ложным. Она также пояснила, что «все действия директора школы с силовыми структурами оценены как чёткие и верные».

«Понимаю вашу обеспокоенность, в школах и детских садах регулярно проводятся тренировки по отработке навыков безопасного поведения наших детей, весь алгоритм действий при различных чрезвычайных ситуациях разработан», — ответила Куташова.
Названо имя того, кто давал приказы на ракетные удары по Белгородской области
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