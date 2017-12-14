Правительство России до выборов доживёт

Правительство работает удовлетворительно и действует решительно. Об этом говорит и переход к развитию, иначе бы не было иностранных инвестиций. О будущей конфигурации говорить можно будет только после выборов, идеи у меня есть. Владимир Путин
Спросили президента и о здоровье нации. Проводилась оптимизация медучреждений, закрываются фельдшерско-акушерские пункты. А часто в этих местах нет дорог, и это приводит к катастрофе.
Здравоохранение – приоритетное направление на будущее. Немало сделано с точки зрения доступности высокотехнологичной медицинской помощи, мы будем продолжать эту программу. Есть подвижки и по онкологии, но не такие, как требует ситуация. Владимир Путин
Путин согласился, что сокращение сети акушерских пунктов часто необоснованно.
Нужно увеличивать общее финансирование. В следующем году оно составит 4,1% ВВП. Сосредоточимся на сохранении и создании новых форм обслуживания в малых населённых пунктах от 100 до 2000 человек. Там, где население меньше, будут работать передвижные пункты.
Президент отметил, что число людей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, растёт. Финансирование на поддержку их лечения тоже будет увеличено.