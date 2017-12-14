На Стойленском ГОКе учат лучшим практикам охраны труда и промышленной безопасности

Как сообщает пресс-служба комбината, специалисты из основных подразделений комбината, которые непосредственно отвечают за организацию и выполнение производственных работ, в течение двух дней изучали, как эффективно провести инструктаж по ОТиПБ, организовать работы повышенной опасности или вмешаться в опасную ситуацию. После теоретической части стойленцы решили несколько практических задач, с которыми они могут встретиться на своих производственных участках.
Цель курса – обучить специалистов комбината инструментам управления персоналом, которые направлены на безопасную деятельность. Ведь мало просто рассказать о рисках – нужно уметь мотивировать людей следовать инструкции в любой ситуации.
Спикерами семинара выступили представители компании«Ямнаска», аккредитованной на проведение курса NEBOSH на русском языке. НациональныйЭкзаменационный Совет по Охране Труда Великобритании - НЕБОШ (NEBOSH - NationalExamination Board of Occupational Safety and Health) является ведущиммеждународным органом по подготовке, аттестации и сертификации специалистов поохране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. ОбучениеНЕБОШ основано на международных конвенциях и руководствах Всемирной Организациипо Охране Труда, лучших международных практиках по охране труда исоответствующих законах, подзаконных актах и государственных стандартах поохране труда.