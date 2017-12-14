На Стойленском ГОКе учат лучшим практикам охраны труда и промышленной безопасности

Как сообщает пресс-служба комбината, специалисты из основных подразделений комбината, которые непосредственно отвечают за организацию и выполнение производственных работ, в течение двух дней изучали, как эффективно провести инструктаж по ОТиПБ, организовать работы повышенной опасности или вмешаться в опасную ситуацию. После теоретической части стойленцы решили несколько практических задач, с которыми они могут встретиться на своих производственных участках.

