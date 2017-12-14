Bel.ru
ГлавноеВсе новости

На Стойленском ГОКе учат лучшим практикам охраны труда и промышленной безопасности

14 декабря 2017, 15:32
На крупнейшем предприятии региона, входящем в Группу НЛМК, организовали обучение руководителей среднего звена лучшим практикам в охране труда и производственной безопасности (ОТиПБ).

Как сообщает пресс-служба комбината, специалисты из основных подразделений комбината, которые непосредственно отвечают за организацию и выполнение производственных работ, в течение двух дней изучали, как эффективно провести инструктаж по ОТиПБ, организовать работы повышенной опасности или вмешаться в опасную ситуацию. После теоретической части стойленцы решили несколько практических задач, с которыми они могут встретиться на своих производственных участках.


Цель курса – обучить специалистов комбината инструментам управления персоналом, которые направлены на безопасную деятельность. Ведь мало просто рассказать о рисках – нужно уметь мотивировать людей следовать инструкции в любой ситуации.

Спикерами семинара выступили представители компании«Ямнаска», аккредитованной на проведение курса NEBOSH на русском языке. НациональныйЭкзаменационный Совет по Охране Труда Великобритании - НЕБОШ (NEBOSH - NationalExamination Board of Occupational Safety and Health) является ведущиммеждународным органом по подготовке, аттестации и сертификации специалистов поохране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. ОбучениеНЕБОШ основано на международных конвенциях и руководствах Всемирной Организациипо Охране Труда, лучших международных практиках по охране труда исоответствующих законах, подзаконных актах и государственных стандартах поохране труда.

#Новости#Охрана труда#Стойленский ГОК#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18