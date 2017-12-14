Митрополит Иоанн: Мирная обстановка обеспечивается людьми, которые прошли обучение православной культуре

Мы с каждым годом из-за нового закона об образовании теряем потенциал налаженной системы преподавания основ православной культуры, а ведь никто порой не понимает, что та мирная обстановка в нашей области в значительной степени обеспечивается теми молодыми людьми, которые прошли через обучение основам православной культуры, которым говорили о мире, о примирении, о необходимости почитания Бога, родителей, традиций. Это колоссальная воспитательная роль. А когда мы говорим о создании солидарного общества, то на какой основе мы можем его создавать, если наши дети не будут знать истинных ценностей, нравственных ценностей? Иоанн
митрополит Белгородский и Старооскольский
О совершенствовании преподавания православной культуры в школе рассказал протоиерей Олег Кобец. По его словам, учебный предмет «православная культура» был введён в учебные планы государственных и муниципальных учреждений региона на основе закона Белгородской области от 3 июня 2006 года. «Кстати, этот закон официально не отменён», – добавил он.
С 1 сентября 2006 года для учащихся 2-11 классов всех государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений было организовано преподавание православной культуры «в рамках регионального компонента в количестве одного часа в неделю в урочной системе». При этом ежегодно 15-20 % учителей православной культуры проходили курсы повышения квалификации по этому предмету, школы были обеспечены учебными пособиями под авторством Шевченко и Скоробогатова.
В Белгородской области одной из первых был заложен фундамент духовно-нравственного образования детей и молодёжи средствами православной культуры. У родительской общественности сформировано положительное отношение к предмету. На основе мониторинга, проводимого департаментом образования области в 2014 году, было выявлено, что более 90 % родителей и педагогов хотят видеть предмет в урочной системе. В связи с введением федеральных государственных стандартов с 2012-2013 учебного года в начальной школе предмет был выведен за рамки учебного плана, хотя по закону об образовании его изучение возможно в части, формируемой участниками образовательного процесса. Без особого разъяснения по требованию департамента образования предмет вывели из учебных планов начальной школы, не проработав данный вопрос с родителями, общественностью и их пожеланиями. Олег Кобец
протоиерей, настоятель Преображенского кафедрального собора
По информации протоиерея, православную культуру перевели во внеурочную деятельность по выбору, «что противоречит фундаментальным документам о необходимости духовно-нравственного воспитания 100 % обучающихся». Он добавил, что охват учащихся, которые изучают этот предмет, составляет 20-30 %.
Предмет ведут не специалисты, не используя рекомендованные пособия, прошедшие экспертизу, и часто нарушающие верность преподносимого материала. Федеральные государственные образовательные стандарты дают возможность введения предмета «православная культура» в учебные планы начального общего [образования] – с первого по четвёртый класс и основного общего [образования] – с пятого по девятый класс – в части, формируемой участниками образовательных отношений в рамках обязательных предметных областей, которые в основе названы «основы религиозной культуры и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России». Я хочу подчеркнуть, что в новом законе есть такие области, которые дают нам возможность сохранить преподавание основ православной культуры со 2 по 9 класс. Олег Кобец
протоиерей, настоятель Преображенского кафедрального собора
В десяти школах области православная культура преподаётся в рамках предмета «основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-9 классах. При этом она включена в урочную деятельность и охватывает 100 % учащихся. Такие данные Олег Кобец озвучил со ссылкой на департамент образования Белгородской области.
К сожалению, в остальных школах ведётся [православная культура] во «внеурочке», а значит, необязательно. Кстати, по выбору предмета в области основ религиозной культуры и светской этики 85 % учащихся четвёртых классов выбрали именно православную культуру. Мы знаем, что там предлагаются ещё основы светской этики, исламской культуры, буддийской культуры, иудейской культуры и основы мировых религий и религиозных культур. Пока предмет «православная культура» в урочной системе остаётся в 9-11 классах. Это технический момент, потому что эти классы начинали обучение в рамках действия предыдущего федерального закона и по этой системе должны доучиться и выпуститься. Олег Кобец
протоиерей, настоятель Преображенского кафедрального собора
Таким образом, через два года все школьники Белгородской области будут обучаться согласно новому федеральному закону.
Что влечёт за собой данное положение с преподаванием предмета «православная культура»? Первое – нарушена непрерывность духовно-нравственного образования: детский сад, школа, вуз. Второе – нарушена система освоения духовных ценностей и преемственности на ступенях школьного образования. Третье, самое важное – нарушена система использования по назначению кадров, которые прошли подготовку и в таком большом количестве сейчас не востребованы. Олег Кобец
протоиерей, настоятель Преображенского кафедрального собора
Для решения вопроса протоиерей предлагает ввести модуль духовно-нравственного воспитания «Добрый мир» во всех дошкольных образовательных учреждениях.
Эксперимент «Добрый мир» прошёл по всем требованиям существующего закона, в течение трёх лет были выбраны экспериментальные площадки, где фиксировался сам процесс преподавания, цели, которые необходимо было достичь, и результаты, показывающие, насколько эффективно это всё выполнялось. Речь идёт о детских садиках. Олег Кобец
протоиерей, настоятель Преображенского кафедрального собора
Он предлагает ввести в учебный план начальной школы православную культуру за счёт часа, который формируют участники образовательного процесса. Для средней школы, то есть 5-9 классов, православную культуру как обязательный предмет в урочной системе «основы духовно-нравственной культуры народов России». Что касается 10 и 11 классов, то Олег Кобец предлагает ввести преподавание православия по выбору учащихся во внеурочной системе.