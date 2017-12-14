Митрополит Иоанн: Мирная обстановка обеспечивается людьми, которые прошли обучение православной культуре

В Белгородской области одной из первых был заложен фундамент духовно-нравственного образования детей и молодёжи средствами православной культуры. У родительской общественности сформировано положительное отношение к предмету. На основе мониторинга, проводимого департаментом образования области в 2014 году, было выявлено, что более 90 % родителей и педагогов хотят видеть предмет в урочной системе. В связи с введением федеральных государственных стандартов с 2012-2013 учебного года в начальной школе предмет был выведен за рамки учебного плана, хотя по закону об образовании его изучение возможно в части, формируемой участниками образовательного процесса. Без особого разъяснения по требованию департамента образования предмет вывели из учебных планов начальной школы, не проработав данный вопрос с родителями, общественностью и их пожеланиями. Олег Кобец