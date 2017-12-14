Бывший начальник отдела Белгородской таможни сядет в тюрьму на два года за мошенничество

Белгородцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии. Также его лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах или органах местного самоуправления, на срок 2 года, сообщает ММ СУ на транспорте СК РФ.