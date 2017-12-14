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Бывший начальник отдела Белгородской таможни сядет в тюрьму на два года за мошенничество

14 декабря 2017, 12:43
Обвиняемый свою вину признал полностью.

В 2016 году бывший начальник отдела техсредств таможенного контроля и техсредств охраны информационно-технической службы Белгородской таможни при заключении госконтракта на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту комплекса на посту «Нехотеевка» путём обмана получил от предпринимателя более 500 тыс. рублей. Деньгами он потом распорядился по своему усмотрению.

Бывшего начальника отдела Белгородской таможни признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения». Обвиняемый свою вину признал полностью.

Белгородцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии. Также его лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах или органах местного самоуправления, на срок 2 года, сообщает ММ СУ на транспорте СК РФ.

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