Анонс газеты «Наш Белгород» от 15 декабря

– Главной темой номера стало вручение ключей от квартир детям-сиротам. 41 белгородец въехал в новые, сделанные «под ключ» квартиры в доме по улице Беловской. Продолжение темы – на полосе «Общество».
– В столице Белогорья состоялся первый областной гражданский форум «Время наших инициатив». 80 добровольческих проектов претендовали на победу. В номинации «Быть здоровым это модно» первое место занял проект белгородского велоклуба «Роквелс», а в «Траектории добра» лучшим признан проект «Память потомков» Ольги Севериной. Читайте об этом на полосе «Общество».
– Тематическая полоса «Среда обитания» рассказывает о научно-практической конференции, посвящённой теме развития социокультурного пространства современного города. В рамках этого мероприятия состоялась лекция московского искусствоведа, сотрудника Третьяковской галереи Кирилла Светлякова о скульптурах в городе.
– Гостем проекта «Жить в Белгороде» стал актёр и режиссер БГАДТ им. М.С. Щепкина Игорь Ткачёв. Интервью с ним – на тематической полосе «Город и горожане».
– Какие планы собирается реализовывать ТОС «Единство», о доступных для горожан спортивных залах городских школ и встрече студентов БелГУ с сотрудниками правоохранительных органов расскажет полоса «Городская среда».
– Теплоэнергетики «Городских тепловых сетей» обеспечивают горожанам комфортную «погоду в доме». О том, как развивалась компания, читайте на полосе «Дата».
– Валентин Гафт стал гостем митрополичьей гостиной – об этом и других культурных событиях уходящей недели читайте на страницах «Нашего Белгорода».
– Кроме этого в номере – главные события недели, новости белгородской агломерации, тематические полосы «Спорт», «Безопасность», «Страницы истории нашей», программа телепередач и афиша.