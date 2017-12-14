Анонс газеты «Наш Белгород» от 15 декабря

– В столице Белогорья состоялся первый областной гражданский форум «Время наших инициатив». 80 добровольческих проектов претендовали на победу. В номинации «Быть здоровым это модно» первое место занял проект белгородского велоклуба «Роквелс», а в «Траектории добра» лучшим признан проект «Память потомков» Ольги Севериной. Читайте об этом на полосе «Общество».