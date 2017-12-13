В среднем каждый житель Белгородской области имеет 1,7 банковских карт

К нынешнему октябрю жителям региона выдали 2,6 млн платёжных карт. Теперь у каждого белгородца в среднем по 1,7 карты (в прошлом году — 1,5). Также к этому времени в магазинах и сервисных организациях стало на 25,8% больше электронных терминалов — 13 ЭТ на тысячу жителей области. В пунктах выдачи наличных установлены 1,6 ЭТ и 1 банкомат на тысячу населения, сообщает пресс-служба регионального ГУ Центробанка.