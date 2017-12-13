В среднем каждый житель Белгородской области имеет 1,7 банковских карт

В основном это связано с увеличением объёма транзакций по банковским картам — на 32,4%.
Почти треть всех розничных платежей происходила по безналичному расчёту, 68,4% — «живыми» деньгами (год назад — 28% и 72%).
За три квартала 2017-го операций по картам стало на 44% больше, их объём вырос на 32,4%. Средний размер транзакции по карте на территории Белгородской области составил 820 рублей.
К нынешнему октябрю жителям региона выдали 2,6 млн платёжных карт. Теперь у каждого белгородца в среднем по 1,7 карты (в прошлом году — 1,5). Также к этому времени в магазинах и сервисных организациях стало на 25,8% больше электронных терминалов — 13 ЭТ на тысячу жителей области. В пунктах выдачи наличных установлены 1,6 ЭТ и 1 банкомат на тысячу населения, сообщает пресс-служба регионального ГУ Центробанка.