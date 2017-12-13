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В Белгороде составили слово «Россия» из светящихся окон общежития

13 декабря 2017, 10:49
Акцию «Это мой дом» приурочили ко Дню Конституции.
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ОНФ

Вчера, 12 декабря, активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели несколько тематических акций и мероприятий.

В школах области прошла акция «Моя Конституция». Ученикам рассказали об основном законе страны, а старшеклассники прошли тест на знание Конституции и государственного устройства.

Активисты ОНФ и сотрудники областного УМВД в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» вручили паспорта юным белгородцам. Вместе с документом они получили в подарок Конституцию страны и обложки для паспортов с государственной символикой.

Вечером активисты «Молодёжки ОНФ» присоединились к всероссийской акции «Это мой дом», которая предполагает одновременное включение света в домах таким образом, чтобы из светящихся окон сложилось слово «Россия». В Белгороде название высветилось на здании одного из общежитий НИУ «БелГУ», сообщает пресс-служба ОНФ.

Фото пресс-службы ОНФ

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