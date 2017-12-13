В Белгороде составили слово «Россия» из светящихся окон общежития

Вечером активисты «Молодёжки ОНФ» присоединились к всероссийской акции «Это мой дом», которая предполагает одновременное включение света в домах таким образом, чтобы из светящихся окон сложилось слово «Россия». В Белгороде название высветилось на здании одного из общежитий НИУ «БелГУ», сообщает пресс-служба ОНФ.