В Белгороде составили слово «Россия» из светящихся окон общежития

Вчера, 12 декабря, активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели несколько тематических акций и мероприятий.
В школах области прошла акция «Моя Конституция». Ученикам рассказали об основном законе страны, а старшеклассники прошли тест на знание Конституции и государственного устройства.
Активисты ОНФ и сотрудники областного УМВД в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» вручили паспорта юным белгородцам. Вместе с документом они получили в подарок Конституцию страны и обложки для паспортов с государственной символикой.
Вечером активисты «Молодёжки ОНФ» присоединились к всероссийской акции «Это мой дом», которая предполагает одновременное включение света в домах таким образом, чтобы из светящихся окон сложилось слово «Россия». В Белгороде название высветилось на здании одного из общежитий НИУ «БелГУ», сообщает пресс-служба ОНФ.
Фото пресс-службы ОНФ