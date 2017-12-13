Беспилотные авиационные системы пополнили техническую базу МЧС в Белгородской области

Так, автоцистерну АЦ-3,2-40/4 и беспилотную авиационную систему вертолётного типа на базе квадрокоптера «DJL PHANTOM 4 PRO+» получил 1 отряд ФПС.
Беспилотную авиационную систему вертолётного типа на базе квадрокоптера «DJL PHANTOM 4 PRO+» и две пожарные автоцистерны АЦ -6,0-70 и АЦ-3,2-40/4 получил 2 отряд ФПС. Такие цистерны предназначены для тушения пожаров в жилых зданиях, сооружениях, на промышленных объектах и пр.
Грузовой автомобиль КамАЗ-65117-62, предназначенный для перевозки грузов, и беспилотная авиационная система вертолётного типа на базе квадрокоптера «DJL PHANTOM 4 PRO+» достались Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Белгородской области.
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Белгородской области пополнил свой парк беспилотной авиационной системой, предназначенной для детальной разведки района ЧС, объектов, оценки их состояния, осмотра отдельных элементов строений, сооружений и пр.
Пожарно-спасательная часть № 59 получила пожарную автоцистерну АЦ-5,0-40. Яковлевский, Губкинский, Ивнянский и Ракитянский пожарные гарнизоны – автомобили для оперативных групп УАЗ-390995.
Автоцистерна АЦ-6,0-40 досталась пожарно-спасательной части № 46. Старооскольский пожарный гарнизон получил автомобиль для группы взрывных работ ГАЗ-23107 «Соболь».
Также в этом году приобрели новое пожарно-техническое вооружение: шлемы пожарного, пояса пожарного, рукава пожарные напорные, стволы ручные комбинированные, фонари пожарного и т.д., сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области.
Фото ГУ МЧС по Белгородской области