Беспилотные авиационные системы пополнили техническую базу МЧС в Белгородской области

Беспилотную авиационную систему вертолётного типа на базе квадрокоптера «DJL PHANTOM 4 PRO+» и две пожарные автоцистерны АЦ -6,0-70 и АЦ-3,2-40/4 получил 2 отряд ФПС. Такие цистерны предназначены для тушения пожаров в жилых зданиях, сооружениях, на промышленных объектах и пр.