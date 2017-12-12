«Помоги, не касаясь»: 100 рублей через QR-код на оказание помощи детям-бабочкам могут перечислить белгородцы

Для нас очень важно помогать фонду «Дети-бабочки» и участвовать в уникальном для России проекте digital-благотворительности. Постеры акции появятся в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» почти в 500 городах. Мы выбрали офисы, которые расположены в крупных торговых центрах и на улицах с большим трафиком, — так максимальному количеству горожан будет удобно зайти в «Ростелеком» и помочь детям-бабочкам. Помогать стало ещё проще и быстрее. Арвидас Алутис генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы»