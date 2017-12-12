Белгородцы — самые счастливые жители ЦФО

Ранее организация назвала «несчастные» области округа: Владимирскую, Московскую и Орловскую. Их жители недовольны социально-экономическим развитием региона и политической ситуацией в целом. Также здесь есть проблемные ситуации, которые повлияли на имидж субъектов и на их позиции в рейтинге, пишет издание «Экономика и жизнь».