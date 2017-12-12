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Белгородцы — самые счастливые жители ЦФО

12 декабря 2017, 09:33
В Институте политического анализа и стратегий изучили социальное самочувствие россиян, живущих в 17 областях Центрального федерального округа (за исключением Москвы).

Эксперты проанализировали материалы СМИ и соцсетей, публичные жалобы и обращения, провели соцопросы.

В шестёрке самых счастливых оказались Белгородская, Тамбовская, Липецкая, Калужская, Курская и Тульская области.

Ранее организация назвала «несчастные» области округа: Владимирскую, Московскую и Орловскую. Их жители недовольны социально-экономическим развитием региона и политической ситуацией в целом. Также здесь есть проблемные ситуации, которые повлияли на имидж субъектов и на их позиции в рейтинге, пишет издание «Экономика и жизнь».

#Новости#Рейтинг#Голосование по Конституции#Общество
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