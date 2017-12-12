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100 поджогов совершено с начала 2017 года в Белгородской области

12 декабря 2017, 11:59
Всего в регионе за 11 месяцев произошло 792 пожара. Погибли 56 человек, 36 получили травмы.

Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 70,3% от общего количества.

Основные причины пожаров: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (278 случаев), неосторожное обращения с огнём (162 случая), поджоги (100), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (55).

ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае возникновения пожара следует незамедлительно обратиться в службу спасения по телефону «112».

#Новости#Пожары#Поджоги#ГУ МЧС России по Белгородской области#Происшествия
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