100 поджогов совершено с начала 2017 года в Белгородской области

Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 70,3% от общего количества.
Основные причины пожаров: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (278 случаев), неосторожное обращения с огнём (162 случая), поджоги (100), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (55).
ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае возникновения пожара следует незамедлительно обратиться в службу спасения по телефону «112».