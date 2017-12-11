Белгородка стала лауреатом «Премии МИРа–2017»

VI ежегодная церемония вручения «Премии МИРа-2017» состоялась 8 декабря в Санкт-Петербурге. Основная задача премии – рассказать о людях, которые делают мир лучше.
Всего в этом году было заявлено восемь номинаций: «Доброта как стиль жизни», «Позитивный вклад в информационное пространство», «Подвиг», «Постоянное движение вперёд», «Здравая инициатива», «Вопреки», «Добрый коллектив», «Народная премия».
Белгородка Евгения Кондратюк стала победителем в номинации «Постоянное движение вперёд».
Церемония была очень красивой, волнительной. Наши подопечные и сотрудники смотрели её онлайн и тоже переживали. Для нас это возможность рассказать о себе и своём опыте. Приятно, что Белгород – город добрых людей, и об этом теперь узнают по всей России. Евгения Кондратюк председатель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака»
Инициатором премии выступила Общероссийская общественная организация «МИР», сообщает Белгородская и Старооскольская епархия.