Белгородка стала лауреатом «Премии МИРа–2017»

Церемония была очень красивой, волнительной. Наши подопечные и сотрудники смотрели её онлайн и тоже переживали. Для нас это возможность рассказать о себе и своём опыте. Приятно, что Белгород – город добрых людей, и об этом теперь узнают по всей России. Евгения Кондратюк председатель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака»