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Белгородка стала лауреатом «Премии МИРа–2017»

11 декабря 2017, 09:51
Евгения Кондратюк, председатель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака», победила в номинации «Постоянное движение вперёд».

VI ежегодная церемония вручения «Премии МИРа-2017» состоялась 8 декабря в Санкт-Петербурге. Основная задача премии – рассказать о людях, которые делают мир лучше.

Всего в этом году было заявлено восемь номинаций: «Доброта как стиль жизни», «Позитивный вклад в информационное пространство», «Подвиг», «Постоянное движение вперёд», «Здравая инициатива», «Вопреки», «Добрый коллектив», «Народная премия».

Белгородка Евгения Кондратюк стала победителем в номинации «Постоянное движение вперёд».

Церемония была очень красивой, волнительной. Наши подопечные и сотрудники смотрели её онлайн и тоже переживали. Для нас это возможность рассказать о себе и своём опыте. Приятно, что Белгород – город добрых людей, и об этом теперь узнают по всей России. Евгения Кондратюк председатель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака»

Инициатором премии выступила Общероссийская общественная организация «МИР», сообщает Белгородская и Старооскольская епархия.

#Новости#Белгородка#Святое Белогорье против детского рака#Премия#Общество
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