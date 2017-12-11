Белгородец, повредивший два автомобиля, проведёт восемь месяцев в колонии-поселении

Ночью в апреле в одном из дворов Белгорода мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился из-за того, что автомобиль Renault Logan SR мешал ему пройти. Он дважды ударил ногой по заднему бамперу, после чего попытался оторвать регистрационный знак. В результате белгородец причинил владельцу авто материальный ущерб в размере 12 222 рублей.