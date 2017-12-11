Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородец, повредивший два автомобиля, проведёт восемь месяцев в колонии-поселении

11 декабря 2017, 17:20
Стоявшие во дворе машины мешали пьяному мужчине пройти.

Ночью в апреле в одном из дворов Белгорода мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился из-за того, что автомобиль Renault Logan SR мешал ему пройти. Он дважды ударил ногой по заднему бамперу, после чего попытался оторвать регистрационный знак. В результате белгородец причинил владельцу авто материальный ущерб в размере 12 222 рублей.

Рядом стоявшая Mazda 3 тоже стояла на пути мужчины. Он дважды ударил по верхней раме крыши машины, по кузову, отчего на автомобиле образовались механические повреждения. Собственнику причинён материальный ущерб в размере 11 623 рублей.

Подсудимый признал свою вину полностью. При назначении наказания суд учёл, что белгородец ранее не был судим, неоднократно привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка, жалоб по месту регистрации на подсудимого не поступало и пр.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Его приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иски о взыскании материального ущерба собственникам автомобилей, сообщает Октябрьский районный суд г. Белгорода.

Приговор в законную силу не вступил.

#Новости#Автомобили#Пьяный#Белгородец#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18