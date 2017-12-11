Белгородец, повредивший два автомобиля, проведёт восемь месяцев в колонии-поселении

Ночью в апреле в одном из дворов Белгорода мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился из-за того, что автомобиль Renault Logan SR мешал ему пройти. Он дважды ударил ногой по заднему бамперу, после чего попытался оторвать регистрационный знак. В результате белгородец причинил владельцу авто материальный ущерб в размере 12 222 рублей.
Рядом стоявшая Mazda 3 тоже стояла на пути мужчины. Он дважды ударил по верхней раме крыши машины, по кузову, отчего на автомобиле образовались механические повреждения. Собственнику причинён материальный ущерб в размере 11 623 рублей.
Подсудимый признал свою вину полностью. При назначении наказания суд учёл, что белгородец ранее не был судим, неоднократно привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка, жалоб по месту регистрации на подсудимого не поступало и пр.
Мужчину взяли под стражу в зале суда. Его приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иски о взыскании материального ущерба собственникам автомобилей, сообщает Октябрьский районный суд г. Белгорода.
Приговор в законную силу не вступил.