МЧС предупреждает о сильном ветре и мокром снеге в Белгородской области

В Белгородской области прогнозируют дожди и мокрый снег. Местами возможен туман и налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица.
Ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, температура будет колебаться от -2 до +3 градусов ночью и от -1 до +4 – днём.
Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается ко всем автомобилистам с просьбой не выезжать на автотранспорте, а на дорогах строго соблюдать правила дорожного движения и не ставить машину под деревьями или неустойчивыми конструкциями.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.