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МЧС предупреждает о сильном ветре и мокром снеге в Белгородской области

10 декабря 2017, 17:00
Резкое ухудшение погоды в регионе ожидается в понедельник, 11 декабря.

В Белгородской области прогнозируют дожди и мокрый снег. Местами возможен туман и налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица.

Ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, температура будет колебаться от -2 до +3 градусов ночью и от -1 до +4 – днём.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается ко всем автомобилистам с просьбой не выезжать на автотранспорте, а на дорогах строго соблюдать правила дорожного движения и не ставить машину под деревьями или неустойчивыми конструкциями.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.

#Новости#Непогода#Голосование по Конституции#Общество
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