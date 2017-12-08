Участок Белгородской оборонительной черты XVII века показали в Москве

Выставка представлена в восьми залах. В одном из них находится белгородская достопримечательность. Материалы для создания экспозиции представили активисты в рамках проекта «Создание культурно-исторического кластера “Белгородская черта”», сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.