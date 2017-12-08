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Участок Белгородской оборонительной черты XVII века показали в Москве

8 декабря 2017, 17:44
Экспозицию и макет участка представили в столичном музее «Стрелецкие палаты».

В Москве открылась выставка «Служилые люди государства Московского». Экспозиция посвящена особенностям организации ратного служения в разных районах Русского государства, торговым и дипломатическим связям с Европой.

Выставка представлена в восьми залах. В одном из них находится белгородская достопримечательность. Материалы для создания экспозиции представили активисты в рамках проекта «Создание культурно-исторического кластера “Белгородская черта”», сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

#Новости#Москва#Музей#Белгородская черта#Общество
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