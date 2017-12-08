Научный баттл прошёл в инжиниринговой школе Белгородского госуниверситета

Сегодня у нас первый в своём роде научный чемпионат. Мы надеемся, что мероприятие превратится в добрую традицию. Думаю, нашим студентам будет полезно посмотреть, какие школьники обучаются в инжиниринговой школе. Александр Жихарев начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и молодых учёных НИУ «БелГУ»