Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Научный баттл прошёл в инжиниринговой школе Белгородского госуниверситета

8 декабря 2017, 16:27
Свои знания продемонстрировали учащиеся школы инжиниринга и студенты вуза.

Сегодня у нас первый в своём роде научный чемпионат. Мы надеемся, что мероприятие превратится в добрую традицию. Думаю, нашим студентам будет полезно посмотреть, какие школьники обучаются в инжиниринговой школе. Александр Жихарев начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и молодых учёных НИУ «БелГУ»

Участники чемпионата рассказывали о различных научных проектах, используя визуальные, игровые средства. Студенческие презентации оказались более строгими, ученические – игровыми и весёлыми.

В итоге голоса жюри разделились пополам, поэтому победителей и побеждённых в чемпионате не оказалось. Команды получили дипломы. Приз зрительских симпатий достался воспитанникам инжиниринговой школы университета.

Творческий подарок командам и зрителям преподнесли артисты вузовского ансамбля «Звёздный алгоритм».

#Новости#Инжиниринговая школа белгу#Наука
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18