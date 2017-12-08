Bel.ru
ГлавноеВсе новости

День приёма граждан пройдёт 12 декабря по всей России

8 декабря 2017, 10:08
С 12:00 до 20:00 белгородцев примут в приёмной президента РФ в Белгородской области, федеральных и территориальных органах исполнительной власти, а также в органах местного самоуправления.

Попасть на личный приём можно в порядке живой очереди, по паспорту.

Для обращения в региональное отделение Пенсионного фонда России и в городские и районные управления ПФР нужно предварительно записаться по телефону (4722) 30-69-67, сообщает пресс-служба организации.

Обратиться к чиновнику, в чью компетенцию входит решение проблемы гражданина, можно не только лично, но и с помощью видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и другими способами, если заявитель на это согласен. Если в учреждении не обеспечили такую возможность, личный приём состоится в течение семи рабочих дней после общероссийского дня приёма граждан или в другую удобную для заявителя дату. Точный день, время и место ему должны сообщить в течение трёх рабочих дней, то есть не позднее 15 декабря.

Общероссийский день приёма граждан проводят в День Конституции ежегодно с 2013 года по поручению президента России.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18