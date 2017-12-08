День приёма граждан пройдёт 12 декабря по всей России

Обратиться к чиновнику, в чью компетенцию входит решение проблемы гражданина, можно не только лично, но и с помощью видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и другими способами, если заявитель на это согласен. Если в учреждении не обеспечили такую возможность, личный приём состоится в течение семи рабочих дней после общероссийского дня приёма граждан или в другую удобную для заявителя дату. Точный день, время и место ему должны сообщить в течение трёх рабочих дней, то есть не позднее 15 декабря.