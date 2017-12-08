Белгородцы боятся пить водопроводную воду

43% опрошенных не устраивает качество водопроводной воды. Пить воду из-под крана они боятся, поэтому покупают воду на разлив или бутилированную. Напомним, что в ходе недавнего исследования воды Роскачество проверило бутилированную воду известной белгородской торговой марки. Воду признали безопасной и качественной, но до высоких стандартов она не дотянула.