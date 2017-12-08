Белгородцы боятся пить водопроводную воду

Проблема качества воды в регионе всегда волновала белгородцев. Очень часто жители жалуются на воду на различных площадках, много жалоб поступает в «Чёрный список» «Бел.Ру».
В ноябре «водными» проблемами занялись журналисты информагентства. Корреспонденты поговорили со специалистами о составе воды, узнали, в каких районах Белгородской области вода чище.
Для полноты картины редакция решила спросить у читателей, устраивает ли их качество водопроводной воды. В результате мы выявили следующую картину.
43% опрошенных не устраивает качество водопроводной воды. Пить воду из-под крана они боятся, поэтому покупают воду на разлив или бутилированную. Напомним, что в ходе недавнего исследования воды Роскачество проверило бутилированную воду известной белгородской торговой марки. Воду признали безопасной и качественной, но до высоких стандартов она не дотянула.
Остальные варианты получили равное количество голосов. Так, 14% белгородцев вполне устраивает водопроводная вода. Ещё 14% читателей решили проблему установкой фильтров на питьевую воду. По 14% считают, что вода отвратительная и качество могло быть и получше.
ИА «Бел.Ру» благодарит читателей за участие в опросе и предлагает принять участие в новом, посвящённом решению МОК по поводу участия в Олимпийских играхнаших спортсменов. Оставляйте свой голос на сайте в разделе «Голосование».