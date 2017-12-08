Афиша выходного дня: бал-маскарад, лекции о мозге и юридический диктант

Разное
9 декабря
Бизнес-пространство «Контакт», Королёва, 2а
9 декабря
БУКЭП (Садовая, 116а) и БелГУ (Победы, 85)
9 декабря
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
10:00 Чемпионат Белгородской области по современному танцевальному спорту: данс-шоу, модерн, акробатический танец, техно, диско, хаос и другие танцевальные направления
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Белгородская государственная филармония, Белгородского Полка, 56а
10 декабря
ЦМИ, Студенческая, 17а
10 декабря
18:00 Конкурс красоты «Лучшая модель года – 2017»
Телефон для справок: +7 (985) 622-65-66
Театры
БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1
9 декабря
14:00 «Приговорённый к счастью»
18:00 «Земля Эльзы»
10 декабря
18:00 «Любовь и голуби»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11
9 декабря
19:00 «Осторожно, женщины!»
10 декабря
19:00 Пластический спектакль «Уно»
Телефоны для справок: +7 (910) 030-72-22, +7 (909) 203-80-50
Театр «Новая сцена–2», Широкая, 1
9 декабря
19:30 «Норд-Ост»
Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13
Кино
9-10 декабря в прокате:
История «Легенда о Коловрате»
Комедия «Очень плохие мамочки 2»
Боевик «Иностранец»
Драма «Жги!»
Драма «За пропастью во ржи»
Триллер «Цепной пёс»
Мультфильм «Тайна Коко»
Ужасы «Коматозники»
Ужасы «Снеговик»
Ужасы «Счастливого дня смерти»
Триллер «Конверт»
Триллер «Она»
Фантастика «Лига справедливости»
Комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2»
Приключения «Последний богатырь»
Мультфильм «Колобанга. Привет, Интернет!»
Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)
Музыка
Белгородская государственная филармония, Белгородского Полка, 56а
9 декабря
18:00 «Бразильский карнавал»
10 декабря
11:00, 12:30 «Кощей Бессмертный»
Телефон для справок: +7 (4722) 333-319
«SODA Белгород», Б. Хмельницкого, 137т
9 декабря
19:00 Концерт Anacondaz
Телефон для справок: +7 (4722) 77-09-03
«Чапаев» бар, Преображенская, 109
9 декабря
20:00 Hard Core Show
Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04
Спорт
9 декабря
ТЦ «МегаГринн», 3-й этаж, боулинг-клуб «Коктейль»
11:00 Заключительный 5-й этап спартакиады «СПОРТом бизнес не иСПОРТишь»
Телефон для справок: +7 (910) 369-58-53
Детская афиша
Белгородский государственный театр кукол, Некрасова, 5б/8
9 декабря
11:00, 13:00 «Гулливер в стране лилипутов»
10 декабря
11:00, 13:00 Музыкальная сказка «Золотой цыплёнок»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-16-83
«Солнечный город», Архиерейская, 2а
9 декабря
14:00 Мастер-класс «Конверт для письма любимому волшебнику»
14:00 Мастер-класс «Масло с нуля»
Телефон для справок: +7 (4722) 77-70-56
БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1
10 декабря
11:00 «Летучий корабль»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
«Шёлковые детки», Шаландина, 9
10 декабря
12:00 Мастер-класс «Аппликация “Дед Мороз”»
14:00 Мастер-класс «Новогодний подсвечник»
16:00 Мастер-класс: объёмная аппликация «Новогодняя ёлка»
17:30 Мастер-класс «Снеговик из ладошек»
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15
10 декабря
15:00 «Новогодняя подвеска Снеговик»
17:00 «Новогодний шар»
Телефоны для справок: +7 (4722) 500–407 и +7 (960) 636–75–06
Выставки
9-10 декабря
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а
10:00 «О Героях земли родной», «Книжная иллюстрация», «Искусство выживания», «О чём молчали предметы», «События, которые потрясли мир»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43
10:00 «Вдохновение», «Ситцевая палитра», «Природы дар благословенный»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77
10:00 «Святой Иоасаф Белгородский», «Труд и отдых в советской стране», «Портрет семьи», выставка Алексея Тюрина
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
10:00 «Богом данным край»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Смольный институт благородных девиц»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4
11:00-19:00 «Пушкин и Белгородчина»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Славянский центр культуры БГИИК, Губкина, 53
09:00 «Мир сказок», «Головной убор: традиции и инновации»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69
Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36
Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52
09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Библиотеки
Белгородская универсальная научная библиотека, Попова, 39а
10:00 «Октябрь семнадцатого»
9 декабря, литературная студия «Пробел»
18:00 «Первым узнал Одиссея охотничий лес»
Телефон для справок: +7 (4722) 31-37-42
Государственная детская библиотека А.А. Лиханова, Гражданский проспект, 33
10 декабря
09:00 Громкие чтения для дошкольников «Читаем, беседуем, познаём»
Телефоны для справок: +7 (4722) 27-53-58, 33-31-12
Цирки, зоопарки
Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в
9 декабря
11:00-12:00 и 13:00-14:00 «Погладь питона» – контактный зоопарк в экзотариуме
12:00-13:00 Мастер-класс «Новогодние игрушки»
10 декабря
11:00-12:00 и 13:00-14:00 «Погладь питона» – контактный зоопарк в экзотариуме
12:00-15:00 Мастер-класс по вырезанию снежинок и не только «Новогоднее кружево»
Телефон для справок: +7 (4722) 40-62-02